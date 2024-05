El Rockmántico Fehr Rivas lanza su segundo disco y anuncia gira en España

El género Rockmántico, creado por el cantante y compositor Fehr Rivas, ha ido ganando adeptos en diversos países, incluyendo España. Este se caracteriza por fusionar letras románticas con las melodías vibrantes del rock. El músico ha seguido esta filosofía para grabar sus canciones, alcanzando un éxito abrumador.

Su segundo disco “Ser y Pertenecer” ha tenido gran acogida entre sus seguidores. De hecho, próximamente estará realizando una gira promocional en España, donde tendrán la oportunidad de seguir más de cerca su evolución musical y disfrutar de sus canciones en vivo. Estos conciertos prometen estar llenos de emociones y letras profundas, características que han hecho que el público se identifique con la música de este talentoso artista.

Fehr Rivas de gira por España para promocionar su segundo disco El sencillo "Tú vas primero", escrito en colaboración con Andrés Suárez, es una muestra de la esencia del nuevo disco de Fehr Rivas. La mezcla del rock con la sensibilidad del pop, sumado a las letras poéticas y emotivas de cantautor, crean una atmósfera única que invita a reflexionar sobre el amor, la vida y las propias experiencias.

La gira por España será una oportunidad única para que el público español pueda disfrutar en vivo de las canciones del disco, además de sentir la energía y pasión que caracterizan las presentaciones de este artista. Los conciertos tendrán lugar durante el mes de septiembre en las principales ciudades del país, como son Madrid, Valencia y Barcelona. El artista destaca que este será solo el inicio de una serie de conciertos que prometen ser inolvidables y dejar una huella en los corazones de quienes asistan.

Un artista mexicano que trasciende fronteras La música de Fehr Rivas es una invitación a sentir, a reflexionar y a conectar con las emociones más profundas. Sus canciones hablan de amor, desamor, esperanza y lucha, temas universales que todos pueden sentir y comprender. Su voz potente y su presencia en el escenario transmiten una fuerza y una pasión que envuelven al público y lo hacen vibrar al ritmo de sus melodías. Su estilo fresco y auténtico lo ha llevado a conquistar escenarios y corazones en México, su país natal, y en el extranjero, demostrando que la música es un lenguaje universal que trasciende fronteras y culturas.

El éxito de este artista no ha sido obra de la casualidad, sino del trabajo arduo y la dedicación que ha puesto en cada una de sus producciones. Su compromiso con la música y con su público se refleja en cada una de sus presentaciones, donde entrega lo mejor de sí mismo y consigue conectar de una manera especial con quienes lo escuchan.

En conclusión, el lanzamiento del segundo disco de Fehr Rivas y su gira por España son un acontecimiento muy importante en la trayectoria de este artista. Los amantes de la música rock con letras que llegan al corazón pueden aprovechar la oportunidad para disfrutar de su música en vivo. Su gira por España promete ser un viaje emocional lleno de energía, pasión y buena calidad. Se estará presentando el 19 de septiembre en Madrid en Sala Vesta, 20 de septiembre en Valencia en El Volander, 21 de septiembre en Barcelona en el Paraigua.

SER Y PERTENECER

LA CONQUISTA

FUGITIVO

TU AMULETO

INMORTAL - FEHR RIVAS Y ALEKS SYNTEK

LOS MALA VIDA

TÚ VAS PRIMERO

DORMIDO EL CORAZÓN

LO QUE SE HACE POR AMOR

TE QUIERO