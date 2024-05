Inmoversion aclara algunos aspectos sobre cuánto cuesta vender una casa en Madrid

Quienes desean vender una casa en Madrid, por lo general contratan a una inmobiliaria. Esto se debe a que los especialistas que trabajan en estas empresas conocen bien todas las estrategias necesarias para atraer a potenciales compradores y cerrar tratos en tiempo récord. Sin embargo, muchos también dudan de esta opción por no conocer con exactitud los costes de los honorarios inmobiliaria y saber si los mismos se ajustan a su presupuesto. El precio que se debe pagar a los asesores varía según una compañía u otra. No obstante, a la hora de elegir, no solo hay que considerar el precio, sino que también la calidad y la fiabilidad de los servicios de una inmobiliaria. Entre las alternativas disponibles en el mercado actualmente, destaca la firma Inmoversion. Esta es una inmobiliaria online que no cobra comisión al comprador.

Cuánto cuesta vender una casa en Madrid y cuáles son los honorarios por la venta Para vender una casa en Madrid a través de una empresa como Inmoversion lo primero que hay que conocer son los honorarios inmobiliaria con los que trabaja. En este sentido, esta firma se caracteriza por cobrar una tarifa fija y única y muy competitiva. Su importe se aplica a propiedades con un precio de venta máximo de 250.000 euros.

El vendedor que contrate sus servicios debe pagar la mitad de la tarifa total una vez que se firma el contrato de arras. El resto deberá pagarlo después que se haya firmado en notaría la escritura de compra-venta.

Cuáles son los beneficios Al contratar a Inmoversion, los clientes cuentan de inmediato con un acompañamiento profesional durante todo el proceso de venta de la vivienda. La inmobiliaria asigna un asesor a cada vendedor, para encargarse de tareas tales como visitar la propiedad, valorarla y tomar fotos llamativas para los compradores.

Finalmente, el asesor se ocupa además de gestionar las visitas de los prospectos y de hacer el correspondiente seguimiento legal y comercial. La inmobiliaria también se hará cargo de la publicación de la casa en anuncios profesionales y destacados.