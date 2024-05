¿Cómo encontrar alojamiento y alquiler en Madrid? Douglas Rafael Fonseca tiene la respuesta

Encontrar alojamiento o alquiler en Madrid puede ser un auténtico desafío para cualquier persona, pero aún lo es más para quienes provienen de otros países, ya sea por razones turísticas o migratorias. La búsqueda de hospedaje resulta incluso más ardua para quienes carecen de documentos válidos en España (los "sin papeles"), por lo que los migrantes suelen atravesar situaciones muy difíciles durante sus primeros días, incluso meses, en el país, sobre todo cuando se trata de familias con niños, ya que en algunas instalaciones está prohibida la presencia de menores.





Por todas estas razones, el emprendedor Douglas Rafael Fonseca Aguilar conocido en las redes sociales como @DrFonsecaA ha creado una encomiable iniciativa denominada #AsociacionParaAlquilar de la empresa Casa Café Madrid. Este venezolano que ha residido en territorio español por más de cinco años busca ofrecer reservas de habitaciones, alquiler de habitaciones y pisos a precios asequibles para que las personas que arriban a la ciudad por primera vez no tengan que preocuparse por el alojamiento.





¿Cómo surgio esta idea de alquilar habitaciones?





Nosotros ya teníamos más de 20 años de experiencia en el negocio de hospedaje hotelero y alquiler de viviendas. Habíamos tenido varias experiencias hoteleras en otros países. Tuvimos un hotel en Venezuela de 32 habitaciones, varias propiedades en alquiler en Panamá y también en Miami. Llegamos aquí a Madrid en el año 2019 y todos decían que eso era ilegal, que no se podía alquilar una propiedad para luego subarrendarla. Nos costó mucho empezar porque tanto nos lo dijeron: "No es posible no se puede hacer, eso es ilegal" que empezamos a creerles.





Luego vino la pandemia y se nos enredó la vida un poco. Probamos varios emprendimientos, pero todos tenían el mismo inconveniente: eran cíclicos y estacionales. Es decir, en agosto desaparecían junto con todos en Madrid. No es fácil emprender en un negocio que tiene gastos fijos durante 12 meses al año, y solo ingresa 10 meses al año. Literalmente probamos de todo.





Esta fue la alternativa más estable que se nos ocurrió. Convencimos a nuestro primer inversor y comenzamos con muy pocas habitaciones. Fueron varios meses de pruebas y varios tipos de clientes hasta que la pegamos con Airbnb. Al principio pensábamos que también sería inestable y nos concentrábamos más en alquiler a largo plazo. Por esta razón siempre estuvimos en ambos mercados al mismo tiempo: alquilar a turistas y ejecutivos o familias por día, y alquilar a trabajadores y familias a largo plazo. Uno disminuía el posible riesgo de falta de clientes del otro. Probamos más de un año hasta que nos dimos cuenta de que era un negocio muy estable. Desde entonces no paramos. Empezamos solo mi esposa, @LenyAtacho, y yo. Sin ella esto no sería lo que es hoy, no estaríamos hablando tú y yo.





¿Cómo ves tú el emprender siendo extranjero aquí en España? ¿Los impuestos, los altos pagos de seguridad social?





Nosotros no le vimos inconveniente alguno. De hecho, era una cosa de emprender o morir. No teníamos otra alternativa. Intenté varias veces buscar trabajo, hasta gratis, y la edad me lo impedía. Yo tenía en esos días 49 años y me lo decían claro: "Prefiero pagar a dos de 20 que a uno de 50". Ellos se lo perdieron. Lo que no sabían es que sé trabajar mejor y más eficiente que 3 de 20. De hecho ahora los contratamos, a los de 20 y también a los de 60. Tenemos varias personas que trabajan con nosotros y son ya mayores que yo. Por eso no nos pareció difícil emprender. Creo que es mucho más difícil encontrar un trabajo solo para comer.





Hoy en día, comparando con nuestro antiguo país, Venezuela, nos damos cuenta de que no es más difícil. Aquí lo que sí es, es todo más claro. En nuestros países se cree que no se pagan impuestos, pero los impuestos se pagan en la calle a los funcionarios que extorsionan, se paga la vacuna, la matraca. Son maneras impositivas no formales, pero muy perversas porque no son nada previsibles.





Nosotros aquí lo vemos clarito. Hacienda es ruda y los impuestos son altos, pero no es oculto, no es cuando al funcionario le da la gana. Por eso lo vemos tan fácil cuando todos lo ven difícil. Aquí funciona. Aquí todo está claro.





¿Cómo saltas luego de alquilar habitaciones a ayudar a los "sin papeles" a alquilar?





¡Mira, eso mismo me pregunto yo! Empezamos avalando a un par de amigos después de que llevaban más de tres meses buscando y nada. Y se me ocurrió: ¿Qué sucedería si esto no solo lo hacemos para los amigos cercanos? ¿Qué pasaría si lo hacemos con completos extraños? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Surgió como todo, tratando de resolver el problema que nosotros mismos habíamos tenido, solucionando un problema a las personas cercanas, y luego tratando de convertir eso en un negocio o una oportunidad.





Mira, tú no tienes idea de la cantidad de personas que llegan aquí tirando palo a lo oscuro (nuestra expresión de que nos venimos sin saber qué estamos haciendo ni lo que vamos a encontrar). Miles de personas migran sin jamás haber preguntado a alguien nada. ¡De verdad que los migrantes somos valientes! Yo comencé a hacer publicaciones en las redes sociales donde contactábamos a los futuros migrantes. Siempre nos llegaban huéspedes que se quedaban una semana y creían que podían llegar y alquilar donde vivir. Venían con una idea que parecía fácil: llevo dinero y alquilo algo. No sabían lo peludo o difícil que es alquilar algo aquí en España.





Bueno, comenzamos con TikTok y la gente se fue sumando. Luego Instagram y YouTube. Había tanta gente preguntando cosas que me di cuenta de que nos arriesgamos a venir sin ni una mínima idea y a veces nos tenemos que regresar. Vi familias durmiendo en bancos de plaza en pleno invierno. Gente que se bajaba del avión con 1000 euros prestados y que los tenían que devolver, y no sabían ni por dónde empezar a buscar trabajo. Las redes engañan mucho. La gente cree que llegas y te están esperando con dinero en la esquina. Eso me partió el alma.





Hasta que nos llegó una familia con un niño con condiciones delicadas de salud. Tuvimos que ayudar de alguna forma. Ahí comenzamos a pensar en cómo podíamos hacer más.





¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los turistas y migrantes a la hora de buscar alojamiento en Madrid?





¡Uy, te cuento que la cosa no es fácil! Para los turistas o recién llegados, el primer golpe bajo es el precio. Imagínate llegar a Madrid en plena temporada alta y ver cómo los precios de los hoteles se disparan como cohete.





Además, conseguir un lugar durante los grandes eventos es como buscar agua en el desierto. Hay que ser un visionario y reservar con meses de antelación, y con suerte, porque las políticas de cancelación son tan flexibles como una roca.





Ahora, para los migrantes, el desafío se pone más picante. Primero, los benditos papeles. Muchos propietarios piden más documentos que un trámite en el consulado. Si no tienes contrato de trabajo, visa, y hasta el historial crediticio, olvídate. Hasta parece que piden certificado de buena conducta del perro.





Y no creas que la cosa mejora. La discriminación está a la orden del día. Algunos propietarios tienen sus preferencias y prefieren alquilar a locales, porque claro, somos todos unos "aventureros" según ellos. Creen que nosotros no le proporcionamos estabilidad a su alquiler. Nos piden demasiado. La mayor discriminación ya todos la conocen: no se aceptan niños, no se aceptan parejas, y te descartan ya desde que escuchan tu acento al teléfono. Nosotros hemos tenido que contratar a personal español con acento típico de aquí para que podamos tan solo ir a ver las viviendas.





Lo de los avales y depósitos es otro cuento. Piden aval bancario como si todos llegáramos con una fortuna en el bolsillo. Y conseguir un contrato de trabajo estable desde el primer día es casi como encontrar una aguja en un pajar.





Además, los costos iniciales son para llorar. Entre depósitos, primer mes de alquiler, comisiones de agencia y otros gastos, te quedas sin plata al instante. Y como cereza del pastel, la barrera del idioma. A pesar de que hablamos castellano, el acento no nos ayuda. Y a veces negociar con un español es como tratar de hacer malabares con una mano atada. Entender las normas y expectativas locales es otro nivel de complejidad.





Pero bueno, con un poquito de perseverancia y mucho sentido del humor, todo es posible. Hay que ponerle ganas y seguir adelante.





¿Qué condiciones o requisitos existen en el sector de alquileres para darle vivienda a los migrantes y qué restricciones se aplican respecto al alojamiento de niños?





¡Ah, el emocionante mundo de alquilar siendo migrante en Madrid! Esto es un deporte extremo. Para empezar, los requisitos pueden ser un poco como una lista de deseos navideños, pero sin la alegría ni el regalo. Los propietarios suelen pedirte el pasaporte o DNI, un contrato de trabajo y, si tienes suerte, hasta el historial crediticio que nunca has tenido en España. Es como si esperaran que vinieras con todo un archivo de documentos bajo el brazo.





Además, muchos te piden un aval bancario o un depósito que te hace pensar que más bien estás comprando la casa. Y si no tienes un contrato de trabajo estable, prepárate para recibir muchas caras largas. A veces parece que esperan que llegues con una oferta de trabajo de por vida firmada por el Rey.





Sobre el alojamiento de niños, las cosas pueden ponerse un poco complicadas también. Algunos propietarios tienen restricciones específicas, como límites en el número de personas por habitación, lo que puede afectar a familias con varios niños. También, en ciertos casos, prefieren alquilar a adultos sin niños porque piensan que los chiquillos van a pintar las paredes con crayones o convertir el salón en un parque de diversiones.





Y no olvidemos las famosas cláusulas del contrato. Hay que leer la letra pequeña porque algunas estipulan reglas casi militares sobre el ruido, el uso de las áreas comunes, y claro, que no se rompa nada. Como si los niños fueran a organizar una fiesta de rock todas las noches.





En fin, encontrar un alquiler puede ser un reto, pero no imposible. Con un poco de perseverancia y mucha paciencia, se puede encontrar un buen lugar para vivir. Y siempre con una sonrisa, que eso ayuda mucho en cualquier situación. ¡Así que a darle con todo y no desanimarse! Nosotros te podemos apoyar.





¿En qué consiste la solución que ofrece Casa Café Madrid a los migrantes y personas sin papeles, con la propuesta de #AsociacionParaAlquilar?





¡Uhhhh, mi pregunta favorita la #AsociacionParaAlquilar!. Esta iniciativa es como un salvavidas para los migrantes que buscan un hogar en Madrid. Lo que hacemos es fantástico: básicamente, nos convertimos en tu aval o fiadores de tu alquiler. Sabemos que uno de los mayores dolores de cabeza al buscar un alquiler es que te pidan avales y garantías que parecen sacados de un cuento de fantasía. Pues aquí no tienes que preocuparte por eso. Nosotros presentamos nuestros papeles y le decimos al propietario del inmueble "tranquilo, nosotros le respaldamos".





Además, no nos quedamos solo con eso. Les ofrecemos un programa completo de apoyo. No solo te ayudamos a conseguir la vivienda, sino que te asesoramos en todo el proceso. Y a más de una persona hemos salvado de ser estafada. ¿Necesitas orientación laboral? Listo. ¿Asistencia legal? También. Es como tener un equipo de expertos a tu lado, asegurándose de que no te falte nada para comenzar tu nueva vida.





Para las familias con niños, el apoyo es aún más significativo. A nuestros clientes los hemos asesorado desde cómo y dónde inscribir a sus hijos para que comiencen a estudiar, hasta ayudarlos en el proceso de empadronamiento.





Y la cereza del pastel es la comunidad. En nuestro canal de YouTube, @DrFonsecaA, hemos logrado reunir casi 20.000 integrantes. Ya no somos solo una empresa, no somos solo un techo sobre tu cabeza, somos un hogar donde puedes conectar con otros migrantes, compartir experiencias y construir una red de apoyo sólida. De aquí han salido muchos empresarios que también están alquilando habitaciones como negocio a otros migrantes. Asi que se ha convertido en una cadena de ayuda.





En resumen, a través de @DrFonsecaA, Casa Café Madrid y la #AsociacionParaAlquilar, te ofrecemos una solución integral que hace que vivir y migrar a Madrid sea mucho más accesible y menos estresante. Te proporcionamos el aval, el apoyo y la comunidad que necesitas para empezar con buen pie. ¡Así da gusto mudarse!.





¿Cuál es el público objetivo de Casa Café Madrid?





Nosotros dirigimos nuestros esfuerzos a las personas de los países latinos que migran más a España: Venezuela, Colombia, Perú, México y Argentina. Pero nuestros principales clientes son los venezolanos, que estamos ya por todas partes del mundo y que, por distintas razones, seguimos migrando hacia España.





¿Qué motivó a Douglas Fonseca a desarrollar este modelo de negocio?





La impotencia de no tener suficientes viviendas que alquilar, de sentir que es muy injusto el trato a las familias con hijos. Ver lo difícil que es alquilar. Exigen más papeles que si vas a comprar la vivienda.





Ver todo esto y haberlo vivido en carne propia al llegar hace 5 años con mis hijas y mi esposa. No quiero que más nadie pase por esto.





¿Cómo fue la propia experiencia de Douglas Rafael Fonseca Aguilar y su familia al llegar a España para alquilar?





Al llegar, mi esposa, mis 3 hijas y yo, no nos fue tan rudo el proceso de alquiler. Ahora la adaptacion en general fue brutal. Intentamos alquilar por nuestra cuenta y llegamos a ofrecer hasta 1 año de alquiler por adelantado, ¡y no logramos encontrar nada para alquilar! Solo a través de la ayuda de un gran amigo de toda la vida que vive aquí en Madrid, logramos convencer a un propietario de una vivienda donde él mismo vivía. Sin embargo, nos dimos cuenta de que no era fácil. Y aun así, la única forma fue pagando 10 meses de fianza o depósito ¡Si no, no habríamos podido alquilar nada! Y bueno a la larga estamos muy agradecidos con Dios porque de todo esto nos ha surgido un tremendo negocio.





¿Más allá de alquilar habitaciones, buscas establecer esto como una alternativa de inversión cuéntanos esa parte que de tus videos en YouTube?





¡Por supuesto! Llevamos más de 2 años captando inversionistas en distintas formas con la intención de ampliar el número de viviendas que gestionamos. La única manera de ayudar a tanta gente es ampliando el mercado de alquileres. Ya tenemos más de 56 unidades y seguimos creciendo. Creo que vamos por buen camino. La confianza de los propietarios nos tiene muy contentos. Nos estamos dando a conocer cada vez más y tenemos un mayor número de habitaciones para alquilar. Y sí, tienes razón, las redes sociales han sido el catalizador para encontrar inversionistas de todo tipo.





¿Cómo funciona este esquema para los inversores?





Anteriormente, nos involucrábamos mucho enseñando a los propietarios de las viviendas a hacer el negocio. O a personas que llegaban con algunos recursos a invertir, les guiábamos o les cobrábamos un curso. Esto se hacía un poco complejo, ya que a menudo les costaba concretar la negociación final. Hoy en día, estamos simplificando mucho más la fórmula. Los inversionistas invierten directamente con nosotros sumas mayores de 10,000 euros y nosotros nos encargamos de todo. Les ofrecemos un rendimiento porcentual sobre su inversión que supera el 15% del rendimiento anual. Es más como una inversión pasiva, ya que alquilar habitaciones requiere mucha experiencia. No es un negocio fácil. Asi nos encargamos nosotros de todo y ellos de su dinero.





¿Cuál es el próximo paso que pretende dar el doctor Douglas Rafael Fonseca Aguilar (@DrFonsecaA) para consolidarse en el mercado del hospedaje, en un sitio tan competitivo como Madrid?





¡Sabes, no creemos que lo nuestro sea solo un negocio, es más bien una aventura única! Parece que somos los únicos o casi los únicos que se atreven a hacer esto como un negocio ¡Creo que el mercado todavía está en pañales! Hay unos pocos gigantes emergentes en el sector institucional, con un montón de ofertas nuevas de viviendas para estudiantes, alquileres de habitaciones para turistas, y pensiones o residencias estudiantiles. Pero, ¿alquileres para inmigrantes o para familias con niños? Estoy seguro de que eso no lo hace nadie. Lo vemos a diario. Cuando llegan a nuestras oficinas, están agradecidos porque les cuesta mucho encontrar algo para alquilar.





Nuestro siguiente paso es seguir creciendo, captando más inversión para alquilar más viviendas y tener más habitaciones disponibles para ayudar a quienes llegan ¡Este año ya hemos empezado a comprar nuestras primeras viviendas para alquilar por habitaciones! Esperamos consolidarnos y llegar a las 100 habitaciones para fin de año. Pero paso a paso, como los grandes exploradores.





Recuerda que tenemos tres modalidades que hemos desarrollado juntas:





Una es el alquiler de habitaciones en todo Madrid de viviendas y pisos por días, tipo turísticos en las plataformas de AirBnb y Booking. Otra es el alquiler de habitaciones en todo Madrid a largo plazo para familias con hijos. Y la última es el respaldo de alquileres a migrantes sin documentación para que puedan alquilar viviendas o pisos, #AsociacionParaAlquilar.





Así que seguiremos por el mismo camino, modernizando la manera de gestionar nuestros procesos, adoptando nuevas tecnologías como la gestión de cobros vía domiciliación de pagos a través de cuentas bancarias. ¡Ah! Eso es otro tema. A los migrantes nos mantienen sin acceso a la banca básica, eso debe cambiar.





Y bueno, básicamente seguiremos contratando más personal, un punto clave para poder agregar más viviendas a nuestra cartera.





En definitiva, el @ DrFonsecaA, Douglas Rafael Fonseca Aguilar, Casa Café Madrid, y la #AsociacionParaAlquilar busca consolidar su posición como una alternativa flexible, asequible y práctica en lo que se refiere al alojamiento al llegar a Madrid. Además, todo esto se conjuga con su otro propósito de crear un esquema sólido de inversión para capitalizar este mercado.