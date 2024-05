Schneider Electric nombra a Rubén Llanes Director General de Digital Grid

La Digital Grid de Schneider Electric, preparada para revolucionar la industria, ofrece soluciones integrales para optimizar la capacidad y adaptabilidad de la red. Nuevo liderazgo para impulsar soluciones integrales de red para empresas de servicios públicos y clientes finales, acelerando la transición a una red digital eficiente Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha nombrado a Rubén Llanes, Director General de Digital Grid. Bajo la línea de negocio Innovation at the Edge de Schneider Electric, Digital Grid tiene como objetivo acelerar la modernización de la red, desde la red hasta el prosumidor, bajo los pilares de innovación, adopción y asociaciones.

Con el foco puesto en hacer posible una red digital resiliente y eficiente, y en ofrecer el mejor software y las mejores soluciones de gestión de redes, la empresa sigue creciendo, evolucionando y posicionándose mejor para servir a las empresas de servicios públicos, los usuarios de energía, los clientes y los partners.

Anteriormente consejero delegado de AutoGrid, Llanes logró el crecimiento, la introducción de procesos y métodos mejorados y el lanzamiento de nuevas soluciones, entre ellas VPP turnkey. Su gestión culminó con la venta de AutoGrid a Uplight en el primer trimestre de 2024. La experiencia colectiva de Llanes fusiona una misión común para digitalizar y modernizar la red, reforzando el valor que Schneider Electric y su ecosistema de empresas de cartera, inversiones y socios aportan a la industria. Esta evolución permite a Schneider Electric escalar más rápida y ampliamente, impulsando la disrupción y la transformación en apoyo de la transición energética.

"Rubén aporta la combinación adecuada de liderazgo y experiencia para ofrecer una solución más completa a las empresas de servicios públicos y a los clientes finales a ambos lados del contador, con mayor velocidad e integración, para una red más equilibrada y resistente", afirma Luis D'Acosta, CEO de Uplight y ex Executive Vice President del negocio global Digital Energy de Schneider Electric.

"Rubén Llanes es una elección excepcional como nuevo Director General de Digital Grid, especialmente durante este momento crucial en la evolución de la industria energética", afirma Nadège Petit, Directora de Innovación de Schneider Electric. "A medida que el mundo pasa de la red tradicional a una red moderna, la adopción de nuevas tecnologías se convierte en un imperativo. El compromiso de Digital Grid de dar prioridad a las necesidades de los clientes coincide con la visión de Llanes de ayudar a las empresas de servicios públicos a mejorar la eficiencia operativa, ofrecer un servicio superior y hacer frente a retos como las interrupciones del suministro eléctrico. Juntos, aspiramos a optimizar los recursos, minimizar la huella ecológica y maximizar la capacidad y adaptabilidad de la red, garantizando una transición fluida hacia un sistema de red modernizado".

Con una cartera única que permite las redes del futuro, Schneider Electric ofrece soluciones integrales para la operación de la red, ADMS, DERMS y gestión de activos, redes y rendimiento, abordando los desafíos de la industria con un enfoque holístico y dando forma a un ecosistema energético más democratizado.

"Estoy entusiasmado por continuar este importante trabajo con este equipo de inmenso talento mientras evolucionamos nuestro negocio, hacemos crecer nuestro ecosistema y ofrecemos soluciones innovadoras que sirven a toda la cadena de valor de la energía", comenta Llanes.

Llanes ha desempeñado funciones anteriores en Schneider Electric, como Vice President, National Sales Force, y Vice President, Channel Business Development & Strategy. En ambos cargos, logró con éxito la transformación estratégica y el crecimiento del negocio.