Lefebvre reúne a expertos del derecho y la empresa para analizar el impacto de la IA en el sector legal

El Congreso IA, Derecho y Empresa de Lefebvre ha analizado cuestiones cruciales como la responsabilidad legal y ética derivada del uso de IA, su papel en la práctica jurídica o los desafíos asociados con el cumplimiento normativo El 'Congreso IA, Derecho y Empresa 2024', organizado por Lefebvre, compañía de software y contenido jurídico pionera en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el sector legal, cumple con el objetivo de analizar los aspectos más relevantes que contribuyen a la innovación y la incorporación de tecnologías punteras en el sector jurídico y empresarial. Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, explicaba los usos de robotización e IA en la Administración de Justicia destacando que "las nuevas tecnologías permiten transformar y optimizar nuestros servicios. El objetivo es mejorar la seguridad jurídica, la ética y la igualdad de todos los ciudadanos; no dejar a nadie atrás".

Durante la inauguración, Juan Pujol, presidente de Lefebvre, ha querido resaltar que "el congreso es una jornada intensa y de reflexión liderada por profesionales del sector". Siguiendo esta idea, Julia Fernández, directora de colectivos y negocio no residentes en Santander España, ha subrayado su compromiso con el "desarrollo de tecnológico" para mejorar la vida de los ciudadanos, sacando "el máximo de todas las herramientas". Asimismo, José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre, ha expresado que "Lefebvre quiere ayudar a todo el sector a comprender cómo esta tecnología le puede ser útil y nos puede ayudar a hacer mejor nuestro trabajo". Por último, Antonio Serrano Acitores, abogado, empresario y coordinador de Digitalización e Innovación de la URJC destacó que "frente a la incertidumbre de esta era tecnológica hay que seguir dos parámetros: la seguridad jurídica y conocimiento".

La IA en la práctica legal

En la primera sesión, se han explorado las implicaciones de la Inteligencia Artificial en el ámbito jurídico. Noemí Brito, socia responsable en KPMG Abogados; Alicia Muñoz Lombardía, responsable de la asesoría jurídica de Santander España, y Rosario Baquero, directora del Centro de Innovación Legal de Iberdrola, han querido reflexionar sobre cómo la IA está redefiniendo la práctica legal y su impacto en el día a día de la gestión de asuntos jurídicos.

Para Noemí Brito es "fundamental cumplir con las normativas y los reglamentos existentes, teniendo como principales ejes la gobernanza y la ética, adaptándonos a las necesidades de cada proceso y siendo responsables". Mientras que Alicia Muñoz ha afirmado que "estamos ante el inicio de algo que va a transformar nuestra forma de trabajar y, por ello, es importante ser críticos y analizar los desafíos que implica la Inteligencia Artificial".

Acuerdo PwC Tax & Legal + Harvey + Lefebvre

A continuación de la primera mesa, Patricia Manca, socia en PwC Tax & Legal, y José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre, han hecho referencia al acuerdo estratégico entre Lefebvre Sarrut y PwC Tax & Legal España para crear una solución de IA generativa específica para los profesionales del sector jurídico en España. Para Patricia Manca, "este acuerdo es determinante para poder potenciar las herramientas de IA. La idea que tenemos es crear una herramienta de trabajo, explotar nuestras capacidades internas y ofrecer esas oportunidades a los clientes".

El abogado del futuro y su formación

Los expertos de la segunda ponencia, moderada por Antonio Serrano, han discutido sobre cómo la IA ha redefinido la educación, analizando su potencial para personalizar el aprendizaje y mejorar la eficiencia educativa. Eugenia Navarro, socia de LOIS y profesora en ESADE, ha destacado que "la formación en herramientas de IA es clave para entender el contexto. No hay proyecto tecnológico que, sin el acompañamiento de las personas, pueda tener éxito". Antonio Hurtado de Mendoza, director de Formación en Lefebvre, ha incidido en que"estamos ante un entorno cambiante e incierto y hay que tener claro que por encima de todo está el profesional".

Servicios legales basados en IA: una visión práctica de su implementación

En esta sesión, moderada por María de la O Martínez, directora de Innovación del grupo Lefebvre Sarrut, ha profundizado con un enfoque práctico sobre cómo y por qué integrar la IA en los flujos de trabajo de los servicios legales. Manuel Fernández Condearena, socio responsable en Deloitte Legal; Daniel Vecino, CEO y co-fundador de Little John, y María Pertierra, asesora en Astara Mobility, han revisado las mejores estrategias para adoptar estas tecnologías, evitar riesgos y garantizar el cumplimiento normativo.

Sobre ello, Manuel Fernández Condearena ha asegurado que "para definir una estrategia de transformación, es fundamental calcular cuánto esfuerzo supone la aplicación de la IA en un proceso y cuánto supondrá validar el resultado". Por su parte, Daniel Vecino considera que constantemente "emergen nuevas herramientas de IA, por lo que no se puede trabajar con universos de información cerrados".

Qué nos espera en el corto y medio plazo: una visión avanzada

El presidente de Lefebvre, Juan Pujol, y el secretario general y del Consejo de Administración – Director Global Regulación de Telefónica, Pablo de Carvajal, han ofrecido su conocimiento sobre las tendencias y desafíos emergentes que se avecinan. Pablo de Carvajal ha señalado que "Europa trata de regular la IA sin saber exactamente el qué. Prohibir su uso porque se vulneran normas puede ser complicado si, además, el resto del mundo la utiliza libremente. La regulación llega antes de lo que debería haber llegado".

Privacidad y propiedad intelectual: los caballos de batalla de la IA

En la última mesa de la mañana, Rodrigo González, socio en Deloitte Legal, ha explicado que "debemos elegir una buena base legal que consiga legitimar el uso de cantidades masivas de información personal y la auditoria de datos". Por su parte, José Carlos Erdozain, Of counsel de PONS IP, ha ratificado que "en el ámbito de la propiedad intelectual, la IA ha sido una revolución". También, en la mesa ha participado Marcos Judel, presidente de APEP, centrándose en el equilibrio entre la explotación de datos para el avance de la IA y la necesidad de proteger la privacidad y los derechos de los individuos.

Una vez terminadas todas las sesiones de la mañana, se han presentado casos reales de uso de IA en el sector legal liderados por Beatriz Rodríguez Gómez, socia de Roca Junyent, quien ha explicado cómo usan GenIA-L de Lefebvre incidiendo en que "esta IA es capaz de aumentar la rapidez de las búsquedas". Vicente Revert, soporte de Negocio – IA y Sistemas de Información Legal en Lefebvre e Isabel Manzanero, consultor LegalTech, han enseñado cómo funciona GenIA-L Juris, una solución de IA Generativa especializada que se adapta a cada caso particular, inspirando y enriqueciendo la estrategia legal.

Rubén Valero, chief Product Officer de GlobalSuite, ha presentado las funcionalidades de la IA de GlobalSuite explicando un caso real analizado con IA y ofreciendo los posibles riesgos financieros, de privacidad o incumplimiento. Para acabar la sesión de la mañana, Daniel Vecino, CEO y co-fundador de LittleJohn "una solución que es capaz de trabajar con cualquier notificación judicial lo que simplifica el trabajo de análisis ampliamente".

En la sesión de la tarde, se abordarán otras cuestiones relacionadas con las últimas innovaciones en Inteligencia Artificial aplicada al sector legal como su impacto en el área laboral y tributaria, así como la IA está siendo utilizada en la Administración de Justicia para mejorar la eficiencia.

El Congreso IA, Derecho y Empresa 2024 cuenta con el patrocinio de Banco Santander, KPMG, Ontier, Deloitte Legal, PONS IP, RocaJunyent, Global Suite y Little John. Además, como colaboradores participan la Asociación Profesional Española de Privacidad, Universidad Rey Juan Carlos, Global LegalTech Hub, Confilegal y Derecho Prácitco.