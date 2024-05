Excelencia en el sector inmobiliario; el servicio 360 de Homely One

Entrar en el sector inmobiliario involucra el aprendizaje de una serie de conocimientos y experiencias que resultan clave para conseguir mejores resultados en el alquiler, venta o inversión de propiedades. Por esta razón, muchos propietarios eligen asesorarse con expertos en dicho sector para acelerar sus objetivos y generar una rentabilidad mayor a corto plazo.

El equipo de profesionales de Homely One es reconocido por ofrecer servicios integrales para la industria del inmueble en España. Estos servicios incluyen soluciones de personal shopper inmobiliario, gestión turística, compraventa y alquiler para cualquier tipo de vivienda, edificio u otro establecimiento.

Gestión turística 360 para propietarios e inversores Una de las mayores razones por las que Homely One ha destacado tanto en el sector inmobiliario es por su experiencia en la gestión de propiedades turísticas. Esta experiencia, sumada a sus servicios integrales 360, garantiza a los propietarios e inversores un aumento considerable en las conversiones (visitas, ventas, promociones, etc.). Dentro de estos servicios, se incluye el diseño de la experiencia del huésped basado en vídeos informativos, guías personalizadas, recomendaciones y paquetes de bienvenida a medida.

Asimismo, Homely One realiza una gestión completa de la publicidad de sus clientes, así como de los precios, ofertas y promociones. Estos precios los fija de acuerdo al valor y competencia del mercado con relación al tipo de propiedad. Además de esto, la compañía cuenta con un equipo de expertos en la comunicación asertiva y persuasiva con los usuarios, limpieza y mantenimiento de establecimientos, soluciones posventa, entre otros. También es importante destacar que Homely One ofrece un área personal digital para que sus clientes vean datos y estadísticas de su gestión turística en tiempo real.

Soluciones especiales para propietarios de viviendas turísticas Homely One agrega de manera constante nuevas soluciones para potenciar la gestión turística e inmobiliaria de las viviendas de sus clientes. Una de estas soluciones modernas es la proyección de reformas a través de la realidad virtual. Esto significa que la empresa ayuda a los propietarios e inversores a mostrar a posibles compradores cómo será el resultado final de la propiedad a reformar o en reforma. De esta manera, es más sencillo mantener el interés de los clientes por comprar el inmueble. Además, las tecnologías virtuales ayudan a mejorar los procesos de una reforma debido a que es posible aplicar cambios con base en una visión y experiencia integral del usuario.

Por otra parte, esta compañía cuenta con especialistas en personal shopper inmobiliario, los cuales están centrados en asesorar y ayudar a los propietarios e inversores a conseguir las mejores rentabilidades. Este tipo de especialistas se diferencian de un agente inmobiliario porque cobran por su asesoría y no por el precio de la venta, alquiler o compra.

Los profesionales de Homely One están preparados para acompañar a los inversores turísticos en cada proceso inmobiliario y ayudarlos a generar resultados efectivos a corto y largo plazo.