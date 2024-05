IA para la generación de contenidos en Iberoamérica: publican estudio sobre experiencias editoriales en la región

El informe "Inteligencia artificial para la generación de contenidos en Iberoamérica: experiencias editoriales en medios de comunicación" es un estudio liderado por los doctores en Comunicación Alexis Apablaza-Campos y Jaime Wilches Tinjacá, coordinado por DataFactory y editado por Politécnico Grancolombiano e Iniciativa Científica. Este trabajo incluye más de 35 autores y muestra las experiencias de uso de IA en más de un centenar de medios de comunicación de la región DataFactory, una empresa dedicada a la producción de contenido deportivo con más de 20 años de trayectoria, ha logrado convertirse en un referente en la provisión de datos de la región. La compañía tiene por misión fundamental posicionarse como un aliado de sus clientes, investigando continuamente las novedades del mercado para ofrecer las mejores soluciones.

Con este firme objetivo, durante el segundo semestre de 2023 se realizó un ciclo de webinars junto a cuatro universidades de la región -más una quinta experiencia en noviembre del mismo año- en la cual tanto académicos, investigadores y autoridades universitarias como periodistas, jefes de redacción y líderes de la industria periodística se reunieron para abordar el uso de las nuevas tecnologías para la producción de contenidos en la región, con especial foco en las herramientas de inteligencia artificial generativa.

Tras el éxito obtenido, se decidió realizar un estudio escrito recopilando dichas ponencias, y sumando la perspectiva de expertos en el tema -tanto desde la academia como desde la industria de medios de comunicación-, con el objetivo de conocer las principales experiencias de uso de la IA en las distintas redacciones de los países de Iberoamérica. Este proyecto fue liderado por los académicos, investigadores y doctores en Comunicación Alexis Apablaza-Campos (Universidad UNIACC de Chile) y Jaime Wilches Tinjacá (Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano).

De esta manera, "Inteligencia artificial para la generación de contenidos en Iberoamérica: experiencias editoriales en medios de comunicación" ha sido coordinado por DataFactory, y editado tanto por la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano de Colombia como por Iniciativa Científica. Además, dicho trabajo aborda los siguientes tópicos principales:

Conceptualizaciones iniciales sobre expertos de la academia y la industria. Resumen ciclo de webinars realizado junto a cuatro universidades de la región. Resultados de encuesta realizada a más de 150 asistentes al ciclo. 15 visiones regionales de académicos, investigadores y/o directivos de medios de comunicación, destacando experiencias editoriales en el uso de IA en cada país. Adicionalmente, este estudio recientemente publicado, es el fruto de una colaboración entre una treintena de colaboradores que incluyen universidades, medios de comunicación y centros de estudio de la región; además de que cuenta con 35 autores de estos países (con los diferentes perfiles previamente señalados) y más de 100 casos de uso de IA en medios de comunicación iberoamericanos reseñados.

En consecuencia, este trabajo no solo es la experiencia más ambiciosa en el análisis del uso de inteligencia artificial en los medios de comunicación tanto españoles como latinoamericanos, sino que también aspira a convertirse en un material de referencia tanto para la investigación académica y la formación de nuevos profesionales de la comunicación social como para la industria periodística en general, dados sus casos de estudio específicos.

IA y generación de contenidos en Iberoamérica: evento de presentación

El próximo jueves 6 de junio a las 16 horas (Argentina) se realizará el evento de presentación del estudio vía zoom. La sesión será moderada por Guillermo González, coordinador editorial del Politécnico Grancolombiano, además de contar con la presencia de los editores de la obra y el equipo de DataFactory.

Sin embargo, el principal valor de la sesión estará en los comentaristas de la obra. Todo un panel de lujo que incluye a destacados líderes tanto de la academia como de la industria periodística regional. Ellos son los siguientes:

Dr. Álvaro Pérez Álvarez: decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo.

Ana Paula Valacco: CM de JournalismAI del grupo Polis (London School of Economics), embajadora de Argentina y directora Project Oasis Global de SembraMedia.

Juliana Fregoso: Project Manager AI y Proyectos Especiales en Infobae.

Karina Alarcón: Lead for Search Product Partnerships de Google LATAM. Los interesados -tanto para la descarga del reporte como para la asistencia al evento de presentación- pueden realizarlo de manera gratuita a través del sitio web https://academia.datafactory.la/