Regent y el equipo F1 Aston Martin Aramco presentan un nuevo y exclusivo viaje

Regent Seven Seas Cruises, la línea de cruceros de ultralujo líder en el mundo, y el icónico equipo F1 Aston Martin Aramco, han anunciado la siguiente fase de su exclusiva asociación, colaborando en un emocionante nuevo viaje destacado que recorrerá el Mediterráneo en el verano de 2025 El denominado "Spotlight Voyage", con la participación del expiloto de Fórmula 1, Pedro de la Rosa y miembros del equipo F1 Aston Martin Aramco, incluidos ingenieros y ejecutivos, se realizará a bordo del Seven Seas Splendor en una travesía de 10 noches a partir del 22 de julio de 2025. Además, varios representantes de Aston Martin, la marca de automóviles de lujo internacionalmente admirada, también participarán en este exclusivo viaje a través de una serie de talleres sobre innovación y diseño.

Sumergiendo a los viajeros en los mundos de los cruceros ultra lujosos y las carreras de Grand Prix de alto rendimiento, el crucero visitará destinos con rica historia y tradición en el automovilismo, como Barcelona y Montecarlo, para crear experiencias inolvidables a bordo y en tierra.

Además, Regent Seven Seas Cruises ha creado increíbles programas temáticos de varios días en tierra antes y después del crucero para aquellos huéspedes que deseen extender sus vacaciones, explorando famosos circuitos de carreras y viendo excepcionales colecciones privadas de automóviles, además de la posibilidad de asistir a un fin de semana de carreras de F1 Aston Martin Aramco en Hungría, después del viaje destacado.

La travesía estará llena de momentos únicos, que brindarán a los huéspedes toda la emoción de las carreras de alto rendimiento mientras disfrutan de la experiencia ultra lujosa y todo incluido de Regent con encuentros a bordo con el embajador del equipo Aston Martin Aramco, Pedro de la Rosa, veterano de más de 100 Grandes Premios.

Montecarlo será un punto culminante particular del viaje. Comenzando con una visita a la colección de autos clásicos, los viajeros podrán luego experimentar la emoción del icónico circuito de Mónaco. Un exclusivo almuerzo sigue antes de descubrir más del famoso circuito en un tour a pie y la oportunidad de explorar la colección de coches del Príncipe Rainiero. Luego, los huéspedes saborearán un aperitivo con recuerdos de F1 con vistas a Port Hercule antes de culminar el día con un vuelo panorámico en helicóptero.

De regreso a bordo, los huéspedes podrán conocer una réplica a tamaño real de uno de los coches de carreras del equipo, en una cubierta pública del Seven Seas Splendor. El barco también albergará un simulador de Aston Martin para que los huéspedes puedan poner a prueba sus habilidades en un circuito virtual.

La experiencia del viaje del equipo F1 Aston Martin Aramco se completará con platos temáticos de "Día de la Carrera", cócteles, fiestas en la cubierta, proyecciones de documentales, regalos, merchandising de ambas marcas, incluyendo sombreros, polos, chaquetas y botellas de agua reutilizables en la boutique del barco, además de clases especiales en la Cocina de Artes Culinarias.

Los huéspedes de Regent pueden aprovechar excursiones ilimitadas, incluidas en tierra, en todos los increíbles destinos de escala del crucero: Barcelona, Valencia, Ibiza, Palma de Mallorca, Marsella, Saint-Tropez, Montecarlo, Portofino, (Italia), Livorno (Italia) desembarcando en Civitavecchia (Roma).

Regent Seven Seas y el equipo F1 Aston Martin Aramco colaboran para crear experiencias exclusivas para los viajeros de lujo.