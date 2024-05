¿En qué consiste el Método Homely One?

España se ha consolidado como un país repleto de oportunidades para el alquiler de propiedades, especialmente aquellas destinadas a proporcionar soluciones de coliving y alojamiento turístico. Por supuesto, los inversores necesitan escoger qué viviendas resultan idóneas para dar este tipo de soluciones y así garantizar una generación de ingresos considerable.

El método de la empresa Homely One consiste en comprar inmuebles y/o reformarlos para alquilarlos a turistas y profesionales por temporada. La aplicación de este método y cada vivienda reformada es gestionada por especialistas con experiencia en la renta de inmuebles en España.

¿Cómo funciona el método de Homely One para la reforma de una vivienda? En primer lugar, el equipo de Homely One asiste a sus clientes para que compren inmuebles idóneos para convertirlos en espacios de coliving y alquiler turístico.

Una vez la compra es finalizada, la empresa asigna a especialistas en la transformación y reforma de todo tipo de propiedades en el territorio español. El objetivo de esta reforma es aportar valor a cada vivienda y hacerlas más atractivas para los futuros inquilinos. Esto genera una fuente de ingresos más alta tanto por el aumento del coste como por la percepción del usuario con relación a una propiedad cómoda y elegante para residir.

También es importante destacar que el equipo de Homely One se encarga de todo el proceso de explotación del alquiler, es decir, la gestión turística y la producción de los mejores beneficios. Al mismo tiempo, realiza la venta de la vivienda reformada una vez se han obtenido los resultados esperados, incluyendo el retorno de inversión y una ganancia considerable.

Soluciones de arquitectura, reforma y gestión turística Homely One ofrece un servicio de arquitectura profesional conformado por 3 pasos: análisis, propuesta y selección. En el análisis, el equipo de arquitectos, constructores y planificadores realiza un estudio de las necesidades del cliente (estilos, presupuestos, plazos de entrega, características del inmueble, etc.). En la propuesta, proporcionan soluciones técnicas y detalles constructivos mediante el uso de tecnologías vanguardistas como los modelos 3D, imágenes fotorrealistas y espacios de realidad virtual 360º. Por último, la selección consiste en recopilar y gestionar todos los documentos de trabajo, las licencias, permisos, visitas de obra, seguimientos y controles presupuestarios, entre otros.

Homely One también ofrece sus soluciones de reforma y gestión turística para estas propiedades creadas con su método único de arquitectura profesional. La gestión turística incluye a su vez el diseño de la experiencia del huésped, análisis de las estadísticas arrojadas en la administración de la propiedad, optimización del espacio y generación de informes en tiempo real.

Homely One ofrece soluciones de reforma, arquitectura, inversión y gestión de inmuebles para propietarios e inversores en España. En el servicio de gestión integran desde vídeos explicativos para promocionar el hogar hasta la administración profesional de reservas, precios, limpieza y atención al cliente.