Grant Thornton & Conecta Wireless, innovación mediante la solución DMaaS

Grant Thornton: precisión y excelencia en cada análisis La calidad y la confianza son fundamentales en el mundo de la auditoría y la consultoría y Grant Thornton ha sido un referente en estos aspectos desde su fundación. Desde sus orígenes, Grant Thornton ha sido la elección de innumerables empresas por la cercanía, la valoración de perspectivas diferentes, la agilidad y la calidad.

Fundada en 1924 como Thornton & Thornton en el Reino Unido y como Alexander Grant & Co en los Estados Unidos, Grant Thornton ha crecido hasta convertirse en una de las organizaciones líderes en servicios de auditoría y consultoría.

Con una presencia global en más de 147 países, Grant Thornton ofrece una gama de servicios que incluyen auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría de negocio y mucho más.

Grant Thornton: innovación y liderazgo en el mercado español Desde 1984, Grant Thornton España se ha distinguido por su enfoque innovador y su uso de tecnología avanzada en servicios de auditoría y asesoría, lo que le permite ofrecer soluciones eficientes y personalizadas a sus clientes. Con un equipo de profesionales altamente cualificados, Grant Thornton no solo ofrece servicios tradicionales de auditoría y asesoría, sino que también lidera en áreas como la transformación digital, la gestión de riesgos y la sostenibilidad. La firma ha experimentado un crecimiento sostenido en España, reflejado en su expansión de servicios y en el aumento de su clientela, que abarca desde grandes corporaciones hasta pequeñas y medianas empresas.

El desafío Grant Thornton necesitaba una solución que permitiera la integración de datos a nivel Nacional con integración con el grupo GT Internacional, optimizando la toma de decisiones, la identificación de nuevas oportunidades de negocio y el cumplimiento regulatorio. Específicamente, se buscaba la mejora del control interno y gestión de la información para los organismos reguladores, la mejora de la operativa interna y gestión de la rentabilidad de las líneas de negocio y disponer de la información integra y única para la toma de decisiones

La solución Conecta Wireless implementó la solución Data Management as a Service (DMaaS) de Bibold, adaptada a las demandas de Grant Thornton, consiguiendo:

Disponer de una fuente centralizada de conocimiento a través de la implementación de una plataforma de datos privada, que incorpora capacidades de inteligencia artificial y garantiza la seguridad y la privacidad de la información, mediante un sistema integrado de control de roles y responsabilidades.

Obtener y analizar datos a nivel global, mejorando el tiempo empleado en la toma de decisiones estratégicas.

Descubrir y aprovechar nuevas oportunidades de mercado mediante el acceso a una base de datos integrada y compartida que proporciona una visión completa y transversal de la información de los clientes en toda la organización.

Cumplir con rigurosidad los estándares normativos, asegurando la transparencia y la integridad en sus servicios, reduciendo los incumplimientos.

Aumentar la eficiencia operativa y la precisión en la gestión de datos de todas las líneas de negocio.

"La Asociación con Conecta Wireless como partner en la gestión y analítica de datos, nos lleva a convertirnos en una empresa Data Driven, donde la toma de decisiones, la analítica de nuestros proyectos, la rentabilidad, la gestión integral de datos de proyectos y la evaluación de proyectos, está apoyada en datos únicos y fiables. Estamos orgullosos de los logros obtenidos y emocionados por lo que el futuro nos depara en esta colaboración", Isabel Bellot, Directora Transformación Digital, Grant Thornton España.