Jorge Alagón será 'CEO por un mes' del Grupo Adecco

The Adecco Group, el mayor grupo de talento comprometido con las personas, en su apuesta por atraer y fomentar el talento de los jóvenes, convocó el pasado mes de marzo por 10º año consecutivo su programa ‘CEO por un mes’. Una iniciativa que ofrece a los jóvenes del país la oportunidad de ser CEO del grupo durante 30 días y aprender de primera mano el funcionamiento de una multinacional al más alto nivel.

Y este año, Jorge Alagón, un joven de 22 años natural de Zaragoza, ha sido nombrado CEO de The Adecco Group España durante un mes. A lo largo de estas semanas, Jorge acompañará a Iker Barricat, presidente del Grupo Adecco en España, en su jornada laboral para adquirir las competencias necesarias que le ayudarán a desarrollarse en su futuro profesional, aprendiendo y poniendo en valor habilidades clave como el liderazgo, la gestión de equipos, la capacidad de comunicación o la visión estratégica, entre otras.

Además, compartirá su día a día, su agenda, acompañará a Barricat en sus diferentes viajes, asistiendo a reuniones y visitas comerciales, formando parte activa de conferencias internacionales, elaborando y desarrollando presentaciones ante miembros del comité directivo y gestionando a un equipo de más de 2.700 personas.

Jorge tendrá así un acercamiento transversal al mercado laboral y al funcionamiento real de una empresa que le proporcionará la experiencia y competencias necesarias para convertirse en un mejor profesional. Y es que este proyecto busca fomentar aún más la proactividad e iniciativa de los jóvenes, capacidades que serán fundamentales en su futuro profesional y personal.

Este joven ha sido seleccionado entre más de 600 participantes que se inscribieron en un proceso que ha finalizado el 29 de mayo con la elección de los finalistas. De entre todos los jóvenes con talento que se presentaron, tres han llegado a la "Gran final": Cecilia Sánchez (natural de Asturias), Nicolás de Augusto (desde Pamplona) y el propio Jorge. Tras varias entrevistas con expertos en recursos humanos y otra con el actual presidente del Grupo Adecco en España, Iker Barricat, Jorge Alagón ha sido el joven seleccionado para convertirse en CEO de The Adecco Group por un mes, en una final de muy alto nivel por la calidad humana y curricular de los participantes.

El nuevo CEO por un mes: un estudiante apasionado de la oratoria

Jorge es un joven de 22 años natural de Zaragoza. Actualmente, está cursando un doble grado en Derecho y Administración de Empresas en la Universidad de Zaragoza, habla tres idiomas, y es un apasionado de la oratoria y el baloncesto. Ha participado en más de 30 torneos de debate a nivel nacional e internacional, incluidos el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español o la Liga Española de Debate Universitario. Entre sus logros cuenta haber sido ganador de la III Liga Nacional de Debate ESIC 2019 y del XI Torneo de Debate G9 Aragón 2020. Entre 2020 y 2023 presidió la Asociación de Debate de la Universidad de Zaragoza. Actualmente, es Project Manager y Board Member de la consultora 180 Degrees Consulting Brussels.

Tras conocer su elección, Jorge ha declarado estar "muy emocionado e ilusionado por haber sido seleccionado como el próximo "CEO x un mes" del Grupo Adecco. Desde pequeño ha tenido la inquietud de ser un líder, y durante la etapa universitaria se ha dado cuenta de que le falta mucho por aprender al respecto. Desde la comunicación y la empatía hasta la capacidad de análisis o toma de decisiones complejas, cree que seguir a un CEO en su día a día es la oportunidad perfecta para ganar una experiencia única. Se encuentra al inicio de su carrera profesional, por lo que en este mes espera comprender cómo es la vida profesional de un directivo del más alto nivel y determinar si ese es el camino que desea seguir".

Por su parte, Iker Barricat, presidente de The Adecco Group en España, ha destacado que "los jóvenes son el motor del futuro. El compromiso con ellos es más que una responsabilidad; es una inversión en un mañana mejor. Apoyar y desarrollar el talento joven es fundamental para el crecimiento y éxito de cualquier sociedad. Las nuevas generaciones son innovadoras, resilientes y apasionadas. Al proporcionarles las herramientas, la formación y las oportunidades que necesitan, no solo se está ayudando a estos chicos y chicas a alcanzar sus metas, sino que también se está construyendo un futuro mejor para todos. Y, año a año, recibimos una respuesta por parte de los jóvenes que optan al programa que supera nuestras expectativas".

Sobre la elección de Jorge, Barricat ha señalado que "desde el primer momento ha destacado por su compromiso, implicación y responsabilidad durante todo el proceso de selección. Y cuenta con otras habilidades interpersonales como sus dotes de comunicación, curiosidad, trabajo en equipo y resolución de problemas. Estas semanas serán de intenso aprendizaje no solo para él, sino también para todos los que formamos la familia del Grupo Adecco".