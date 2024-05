Innogando, ganadora de la VII edición de Venture on the Road de BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra

Innogando, que fue la vencedora de la parada en Vigo, se erige como ganadora de esta VII edición de Venture on the Road en la gran final celebrada ayer en Wayra Madrid Innogando ha sido la startup ganadora nacional de la VII edición de Venture on the Road. El acto tuvo lugar el martes 28 de mayo en el espacio que Wayra tiene en Madrid. Este evento itinerante, organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, el corporate venture capital de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google for Startups, pone fin a su séptima edición, que arrancó en noviembre de 2023.

Tras pasar por León, Elche, Palma de Mallorca, Donostia, Málaga y Vigo, la séptima edición del evento itinerante finalizó ayer con la participación de seis startups ganadoras en las distintas ciudades. En esta edición, Venture on the Road ha mantenido el mismo formato y objetivos: buscar las mejores oportunidades de inversión de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante inversores y generar una red de contactos profesionales de calidad. En total, se han analizado 95 startups y se ha contado con la asistencia y participación de 120 inversores.

Las seis startups ganadoras de las distintas paradas fueron:

Modular DS: ganadora de Venture On the Road León (noviembre 2023). Es una herramienta online para diseñadores y desarrolladores web con la que centralizar y automatizar la gestión de sus webs y mejorar la relación con sus clientes.

Trámite Fácil: ganadora de Venture On the Road Elche (enero 2024). La startup ha diseñado una herramienta capaz de informar a sus usuarios de las ayudas, prestaciones y subvenciones públicas a las que pueden optar de una manera más fácil, rápida y que abre la posibilidad de hacer una tramitación directa a las personas físicas o jurídicas.

Hydrostat: ganadora de Venture On the Road Palma de Mallorca (febrero 2024). Es un sensor que permite el control del estado hídrico en cultivos leñosos con el objetivo de reducir el consumo de agua en el regadío y mejorar la calidad del fruto.

Worldpats: ganadora de Venture on The Road Donostia (marzo 2024). Es una plataforma digital B2B que provee a las empresas de soluciones automatizadas para la movilidad internacional de sus equipos de trabajo.

Arca: ganadora de Ventures On the Road Málaga (abril 2024). Plataforam Saas especializada en planes de pensiones de empleo para cualquier tipo de empresa.

Innogando: ganadora de Venture On the Road Vigo (mayo 2024). La startup aplica una tecnología avanzada bajo un modelo B2B para monitorear y localizar ganado, promoviendo la trazabilidad y sostenibilidad para consumidores finales, mejorando la eficiencia y prácticas agropecuarias sostenibles. Tras la presentación de los proyectos, tuvo lugar una mesa redonda, "Invertir en startups españolas: ¿qué está pasando?", en la que participaron Yolanda Pérez, directora de BStartup de Banco Sabadell; Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid; Sara Martín, global manager de SeedRocket; Marcos Alves, cofundador de ElTenedor y socio en Luda Partners; y Miguel Burguete, Startup Partner Manager EMEA Google. En ella tuvieron la posibilidad de conversar acerca de cómo cada uno de ellos ve el mundo de la inversión en startups tecnológicas dentro del contexto socioeconómico actual, con circunstancias a favor y en contra.

A continuación, Marco Alves, dio una ponencia titulada "Cómo montar en un avión en pleno vuelo", en la que trató las herramientas y estrategias necesarias para que startup no solo se mantenga en vuelo, sino que también alcance nuevas alturas con éxito.

Para finalizar el acto, se desveló a la startup ganadora en esta gran final, que fue Innogando. La vencedora nacional recibirá como premio un pack de ayudas por parte de todos los socios, que cuenta con asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros ofrecido por BStartup; participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores y 3 horas de asesoramiento de SeedRocket; acceso durante 6-12 meses a las oficinas de Wayra, así como invitación preferente a sus eventos patrocinados, agenda de contactos, y participación en sus talleres y formaciones; acceso a Google for Startups en el Campus de Madrid durante 6 meses y 2 sesiones de mentoría con su equipo para identificar posibilidades de crecimiento; también será parte del programa nativos digitales de Google Cloud contando con hasta $100.000 en créditos válidos durante 9 meses, revisión de arquitectura y seguimiento técnico con sus ingenieros, así como acceso prioritario a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.