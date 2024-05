Lolitas&L, la marca de moda sostenible que ofrece transparencia en la cadena de suministro

De acuerdo a Harvard Business Review, es un hecho que los consumidores se preocupan cada vez más por la ética y la autenticidad de las empresas y fábricas de la industria de la moda, por ello marcas como Lolitas&L se enfocan en prestar especial cuidado a la transparencia en la cadena de suministro de su industria.

Lolitas&L es una empresa textil especializada en la moda casual para la mujer actual, cuenta con presencia a nivel nacional en tiendas multimarca y en línea con su e-commerce. Durante 30 años, la marca se ha dedicado a construir su identidad con base en el diseño y la calidad de cada una de sus colecciones de moda.

El auge de la moda sostenible De acuerdo a estadísticas publicadas por la Organización de las Naciones Unidas, la industria de la moda es la segunda más contaminante a nivel mundial, produciendo incluso más emisiones de dióxido de carbono que los vuelos y envíos marítimos internacionales en conjunto. Adicional a ello, muchas industrias están detrás de grandes cifras de casos de trabajo esclavo.

Como solución a este problema que no solo afecta el ámbito económico, sino también social y laboral, surgió el término “moda sostenible”. Esta hace referencia al conjunto de prácticas respetuosas, realizadas en el proceso de diseño, confección y consumo de moda, no solo con el medio ambiente, sino también con quienes están detrás del trabajo en la industria textil.

Así, la moda sostenible tiene como principales enfoques reducir las emisiones de dióxido de carbono, la sobreproducción de prendas de vestir, disminuir los niveles de contaminación, la acumulación de residuos textiles, el fomento de condiciones laborales justas y salarios dignos para los trabajadores de la industria y el apoyo a la biodiversidad general. Este movimiento surgió como una respuesta a las demandas de consumidores alrededor del mundo por una industria de la moda más ética y sostenible con sus procesos y su mano de obra.

Transparencia en la cadena de suministro en la industria textil En la actualidad, la cantidad de consumidores que exigen transparencia en la cadena de suministro de las empresas textiles va en aumento, ya que esto les permite conocer y entender cómo son producidas y distribuidas las prendas: el proceso de fabricación de las piezas, las prácticas laborales involucradas, el recorrido de los productos desde su origen hasta el consumidor y el impacto ambiental que puedan producir las mismas a lo largo de su vida útil.

La transparencia en la cadena de suministro se ha convertido en una de las mejores estrategias para generar confianza entre la empresa, proveedores y clientes. No obstante, sin la visibilidad y los datos fiables y detallados, proporcionados por la industria, la confianza de los consumidores y los beneficios que trae la transparencia en la cadena no es posible, entendiendo a la visibilidad de la cadena de suministro como la capacidad de los socios empresariales de compartir información de la cadena de suministro al público interno y externo, como el registro de las actividades de producción diarias, las acciones correctivas y preventivas, las auditorías de fábrica, las condiciones laborales, entre otros aspectos.

¿En qué beneficia la transparencia en la cadena de suministro? Desde su fundación, empresas como Lolitas&L han garantizado la transparencia en todos sus niveles de suministro, desde el origen de los materiales hasta las condiciones laborales en cada una de sus fábricas. Esto se debe a que están conscientes de cómo esta información beneficia no solo a la empresa, sino también a sus consumidores, y como ayuda a ambos a actuar de manera responsable, tomando decisiones conforme a sus objetivos y valores.

Para el cliente, esta información es vital porque le permite tomar decisiones de compra y consumo conscientes con respecto al medio ambiente. Esto ha sido confirmado por una encuesta realizada en el año 2022, donde más de la mitad de los encuestados afirmaron que, para ellos, la sostenibilidad medioambiental era cada vez más importante y por lo que estaban dispuestos a pagar más por productos de marcas sostenibles y responsables. De esta manera, la transparencia garantiza una forma de demostrar ese compromiso de la empresa a sus consumidores y al medio ambiente.

Lolitas&L se ha asegurado de cumplir con su compromiso con la calidad y la sostenibilidad de cada uno de sus productos, ofreciendo a sus clientes una moda atemporal y duradera, elaborada con materiales de alta calidad y procesos de fabricación respetuosos con el medioambiente.

Gracias a ese enfoque, han podido garantizar a sus clientes una moda responsable y ética, demostrando que se puede ser innovadores, estilísticamente y ambientalmente conscientes.