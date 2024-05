Tecnología de vehículos eléctricos y sostenibles, y destreza en IA, las habilidades más demandadas para el futuro de la industria automovilística

Esta es una de las conclusiones obtenidas en el ‘I Informe Tendencias Globales de RRHH en Automoción’ elaborado por Gi Group Holding. El movimiento hacia los vehículos eléctricos supondrá un gran impacto en la fuerza laboral y los puestos más demandados serán técnicos mecánicos (42,7%) y de mantenimiento (41,2%). Reino Unido y EE.UU son los países que presentan las mejores oportunidades para los trabajadores del sector automovilístico La industria automovilística está experimentando una revolución tecnológica, especialmente en la producción de vehículos, que está marcando los límites y redefiniendo el concepto tradicional de movilidad. Esta evolución no solo sugiere un futuro dinámico para el sector de la automoción, sino también un momento emocionante para el mercado laboral. En este contexto, con el objetivo de ver cómo está evolucionando esta industria y los desafíos que tiene por delante, Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RR.HH, ha elaborado el primer estudio ‘Tendencias Globales de RRHH en Automoción’.

Los gustos de los consumidores en cuanto a vehículos están experimentando una importante evolución, así lo demuestran las tendencias de ventas recientes. En 2023 se vendieron más de 14 millones de automóviles eléctricos, un incremento de más de 3 millones respecto al año anterior. Además, los expertos predicen que se venderán 40 millones más de automóviles al año en los próximos 7 años. Asimismo, según estas tendencias, para 2030, la implementación de vehículos eléctricos eliminará la necesidad de cinco millones de barriles de petróleo por día.

Por países, Noruega lidera la carrera con el 79% de la cuota de mercado de vehículos eléctricos, sin embargo, China tiene el mayor volumen total de ventas, alcanzando los 8 millones en 2022. España se sitúa en el lugar más bajo de la tabla con tan solo el 2.5% de cuota de mercado.

La reputación de la industria automovilística

Debido a estos cambios, la industria automovilística se encuentra ante importantes retos en lo que respecta a la contratación de personal. De hecho, ante la pregunta planteada en el informe sobre cuál es el mejor sector para trabajar, la automoción ocupó el puesto 12 de la tabla (10%), lo que indica claramente que se enfrenta a desafíos en su reputación.Sin embargo, el 57% de los empleados del sector considera que esta industria es el campo más deseable para trabajar.

Así, para atraer el mejor talento las empresas necesitan comprender qué es lo que actualmente acerca a los trabajadores hacia el sector, y preguntados por cuáles son los factores que influyen en la decisión de solicitar un puesto en una empresa de automoción, el 35% de los encuestados indicaron que la razón es la reputación de la marca o empresa. Por el contrario, los dos aspectos menos valorados fueron el equilibrio entre el trabajo y vida personal y las opciones de planificación flexible (20,5 %), así como las oportunidades de desarrollo profesional y capacitación (26,1%).

Por otro lado, según datos de este estudio para el 70% de los encuestados el principal factor que hace a la industria automovilística atractiva es la pasión por los coches, seguido muy de cerca de las oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional 69%, y la posibilidad de trabajar con tecnologías avanzadas en Automoción 68%. Por el contrario, los peores aspectos de la industria automovilística para los trabajadores del sector son el alto nivel de competencia (47%) y la presión (44%), seguido de los bajos salarios (43%) y las condiciones de trabajo extenuantes (41%).

Sin embargo, aunque no parece que sea uno de los sectores actualmente más atractivos para trabajar, en general los empleados de la automoción encuestados están contentos con sus empleos, en total, casi 9 de cada 10 afirma estar satisfechos o muy satisfecho con su trabajo.

Además, los datos revelan las preferencias de los encuestados según el género y grupo de edad. Si bien la industria automovilística resultó ser ligeramente más atractiva para los hombres, que la clasificaron en el noveno lugar, en comparación con lo que opinan las mujeres, que la desplazaron al duodécimo puesto. En cuanto a la edad, los trabajadores más jóvenes, Generación Z y Millennials, encontraron el sector más atractivo que la Generación X y los Baby Boomers. ¿La razón? Precisamente su posición como empresas altamente innovadoras y centradas en la tecnología.

Cómo afectan las nuevas tecnologías al empleo del sector automovilístico

Como se viene apreciando, el movimiento hacia los vehículos eléctricos supondrá un gran impacto en la fuerza laboral, ya que puede implicar la sustitución de los trabadores manuales tradicionales por otros puestos más demandados como los técnicos mecánicos (42,7%) y de mantenimiento (41,2%). Asimismo, en España, según los encuestados, los perfiles más demandados serán los técnicos mecánicos (52%), técnicos de mantenimiento (48%) e inspector de control de calidad (33%).

En este contexto, el 54% de los trabajadores del sector automotriz en España consideran que los trabajos manuales serán los más afectados por la tecnología, seguidos de los ingenieros 44%, trabajadores de oficina 37%, y por último los vendedores con un 27%.

Preguntados por qué habilidades serán las más importantes para los trabajadores del ámbito más técnico y mecánico en los próximos cinco años, los profesionales encuestados afirmaron que serán la competencia en electricidad y electrónica (47,2%), el dominio tecnológico (46,3%) y los conocimientos de mecánica (40,3%). José Luis Aguado, Operation Manager de Gi Group matiza que "estos resultados muestran que, si bien las habilidades mecánicas seguirán siendo codiciadas en el futuro, las habilidades tecnológicas son cada vez más importantes para los trabajos manuales".

En cuanto al personal de oficina, la tendencia también está evolucionando debido a la creciente necesidad de especialistas más adaptados a las nuevas tecnologías y a los modelos comerciales innovadores. Así, Ingenieros de automoción (36%), especialistas en TI (35%) y especialistas en datos (28%) serán los más demandados en los próximos años, según los encuestados. Por países, los puestos más demandados en España seránespecialistas en TI según el 51% de los encuestados, seguidos de Ingeniero automotriz (38%) yManager de Investigación y Desarrollo (35%).

Asimismo, la tecnología de vehículos eléctricos (35,1%), las habilidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático (36,6%), y las tecnologías sostenibles (31,5%) serán las habilidades más importantes.

En este contexto, las empresas están poniendo en marcha una serie de iniciativas de formación para reciclar y mejorar las capacidades de su fuerza laboral, como la formación en habilidades digitales (39,1%) y los talleres y cursos de formación profesional (36,6%).

¿Qué países ofrecen los mejores salarios a los trabajadores de la automoción?

Si bien el salario no es la única consideración para los empleados que se mudan a otro país en busca de trabajo, a menudo es un factor importante en su toma de decisiones. En este sentido, Reino Unido y EE.UU son los países que presentan las mejores oportunidades para los trabajadores del sector automovilístico.

Por el contrario, Polonia y Hungría son los países europeos menos competitivos y ofrecen salarios similares a los de Brasil, uno de los países con los salarios más bajos.

¿Igualdad de género en la industria automovilística?

La automoción es una industria dominada por hombre. ¿A qué se debe? Según parece indicar el estudio, el problema radica en gran medida en cómo se percibe el sector. Para el 38% de los encuestados, la respuesta es la escasa visibilidad de las mujeres líderes en la industria de la automoción, seguida de la mala percepción en la representación de género dentro de las empresas (31,5%) y la falta de concienciación y campañas de contratación dirigidas a las mujeres (27,1%).

No obstante, un 80% de los encuestados respondieron afirmativamente ante la pregunta de si su empresa está tomando medidas para acabar con la brecha de género y alentar a las mujeres a ingresar en el sector automovilístico. Además, algunos países como Italia y España están liderando el camino en áreas específicas como garantizar la igualdad salarial y las oportunidades de promoción profesional para las mujeres dentro de la empresa.

Se puede descargar el informe completo aquí.