Antal International analiza los desafíos en la búsqueda de perfiles IT

El sector IT se ha convertido en uno de los más demandados en todo el mundo y ha dado lugar al surgimiento de una gran variedad de carreras tecnológicas. Esta demanda ha causado que el reclutamiento de perfiles IT sea cada vez más complejo y aumente con los años debido a la evolución digital acelerada. Antal International, empresa especializada en consultoría RRHH, explica más sobre esta complejidad y ofrece sus servicios profesionales para la búsqueda y selección de talentos cualificados de mandos altos e intermedios.

Desafíos actuales para la búsqueda de perfiles IT Un gran desafío que enfrentan los reclutadores de perfiles del área de IT es la escasez de talento debido a que la demanda de profesionales supera con creces las ofertas disponibles. En los roles especializados como los de ciencias de datos o ciberseguridad este desafío aumenta de forma considerable. La obsolescencia rápida de las habilidades tecnológicas es otro elemento que dificulta la búsqueda de personal talentoso. Muchas tecnologías evolucionan a un ritmo exponencial, dejando obsoletas experiencias y conocimientos adquiridos durante años de trabajo y estudio.

La competencia empresarial por atraer y retener los mejores talentos también representa un desafío, ya que es necesario mejorar los paquetes de compensación y añadir beneficios atractivos. De igual forma, las evaluaciones técnicas se han convertido en pruebas bastante rigurosas.

Retención de talento, diversidad y soft skills. El mercado IT está repleto de oportunidades de trabajo atractivas para los más talentosos, que hacen que la retención de talento se convierta en todo un reto. Esto impulsa a las empresas a implementar oportunidades de desarrollo profesional, mejores entornos de trabajo, beneficios competitivos, entre otros, mientras que en el caso de los recruiters del área de IT, deben enfrentarse al desafío de fomentar la diversidad e inclusión en cada proceso de contratación. Al mismo tiempo, deben saber adaptarse con rapidez a los cambios y construir relaciones sólidas con los candidatos y empleadores.

De igual modo, en cuanto a la evaluación de habilidades blandas, la misma se ha convertido en otro desafío. Cada vez más el mercado lo demanda, obligando a los recruiters a diseñar pruebas efectivas para poner a prueba la comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas, entre otros.