Los cosméticos para una papada sin flacidez, según las marcas Perricone MD, Boutijour y Medik8

Junto con las patas de gallo, la papada es el talón de Aquiles de los signos de la edad. Es muy temida, sí, pero se puede tratar "La papada, a menos que sea en un plato y que lleve la palabra ibérica detrás, es de todo menos apetecible". No solo envejece, también cambia la expresión, de hecho, es capaz, incluso, de transformar la imagen. "El descolgamiento de la papada preocupa tanto a hombres como a mujeres. El paso de los años, sobre todo, es la causa más importante junto con el exceso de grasa, aunque el uso de dispositivos móviles, además de las posturas que se adoptan cuando se está sentado mientras se trabaja en el ordenador no hacen más que agudizar el problema", cuenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Pero, por suerte, "hay maneras de tratar esa pérdida de firmeza y elasticidad, si se eligen los cosméticos adecuados", tal y como sugiere Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8.

¿Por qué sale papada?

El sobrepeso, las malas posturas, la genética y, sobre todo, el paso de los años son algunas de las causas por las que aparece la papada. "A partir de los 25 años, nuestro cuerpo, que hasta entonces había trabajado a pleno rendimiento produciendo colágeno y elastina, empieza a producir menos cantidad y eso se traduce en la aparición de arrugas, manchitas y mayor flacidez, no solo el rostro, también en la zona de la papada y el cuello, que, a su vez, son una de las más expuestas al sol y en las que se acelera el envejecimiento", cuenta Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza.

Además, el problema de la papada tiende a agravarse "por el conocido como Tech-neck, las arrugas que se producen en el cuello y la papada por las posturas forzadas para mirar los dispositivos móviles y ordenadores", argumenta Isabel Reverte, directora técnica de Ambari, pero también porque "la zona del cuello, junto con la del escote, además de ser más fina que la del resto del cuerpo, produce menos colágeno y, por lo tanto, es mucho más fácil que se produzca flacidez y que acabe apareciendo ese descolgamiento en la zona de la papada", apostilla Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode.

¿Cómo tratar la flacidez en la papada?

Liftings, tratamientos en cabina… pero, sin lugar a dudas, si se quiere algo menos intrusivo, "lo más recomendable es tratar la zona del cuello y el bajo mentón con activos reafirmantes, con antioxidantes y, por supuesto con protectores solares", señala Marta Agustí, directora técnica de Boutijour.

En este sentido, "la vitamina C, el DMAE, activos patentados como el volufiline por su función reafirmante, además de la cafeína, que reduce la hinchazón, y gadgets, como la Gua Sha dentada, que ayuda a promover la producción de colágeno y elastina, son grandes aliadas para tratar la papada. Además, promoverá el drenaje linfático para un óvalo más definido", apostilla Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8.

Los favoritos de las expertas en belleza

X-lifting Mask de Boutijour es una mascarilla de algodón e hidrogel hidratante enriquecida con extractos botánicos para proporcionar una experiencia reafirmante única y redefinir el contorno del óvalo facial, reduce la papada gracias a la cafeína y reafirma hasta los pómulos con el Volufiline como ingrediente estrella. 52€ en Purenichelab.com

Cold Plasma Plus+ Sub-D/Neck, de Perricone MD, trata el descolgamiento de los tejidos del cuello y la mandíbula con ingredientes como el DMAE, los péptidos y la cafeína. Se aplica de abajo hacia arriba para fomentar el efecto lifting. 162 € en Mumona.com.

Omorovicza Firming Neck Cream, una crema para tratar los signos de la edad en cuello y escote con enzimas de trufa blanca. En este caso, las enzimas consiguen reafirmar la piel, evitando las arruguitas que suelen salir en esta área por el fotoenvejecimiento causado por la sobre exposición al sol. Por otro lado, como ocurre con otras enzimas en otros productos, ayuda a unificar el tono. Además de este ingrediente, lleva ácido leontopodio, encargado de retexturizar la piel; ácido hialurónico, para potenciar la hidratación y un complejo termal de patente propia que refuerza la regeneración de la piel. 125€ en Pasioncosmetica.com

Brightening Sprouts Ecstasy, de Byoode, suero formulado con tres tipos de vitamina C al 10%: Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside que generan síntesis de colágeno y elastina. Este suero es ideal para todo tipo de pieles, pero especialmente para las más propensas al acné o grasas, ya que suelen alterarse con otras formas de vitamina C. 55€ en Byoode.com

Advanced Day Ultimate Protect con SPF50 de Medik8, es un protector solar de uso diario, invisible e hidratante, para obtener la máxima protección contra los rayos UV. Ofrece una protección mejorada contra todos los agentes dañinos del medio ambiente. Está infusionado con escualano nutritivo y ácido hialurónico de multipeso hidratante. 79€ en Medik8.es

Greentox Gua Sha de Boutijour es más drenante que las Gua Sha planas y permite estimular varios puntos de los meridianos que desintoxican y oxigenan con mucha mejor precisión, a la vez que estimula la producción de colágeno y elastina. 59€ en Purenichelab.com