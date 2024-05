FUJIFILM Dimatix refuerza su amplia cartera de cabezales de impresión de inyección de tinta con la presentación de FUJIFILM Dimatix SKYFIRE® SF600 en drupa 2024

El nuevo cabezal de impresión basado en los renombrados sistemas microelectromecánicos de silicio (Si-MEMS) de la empresa ofrece una solución versátil y de alta productividad de una sola pasada o de escaneo para una amplia gama de aplicaciones exigentes FUJIFILM Dimatix, Inc., fabricante y proveedor líder mundial de cabezales piezoeléctricos de inyección de tinta industrial gota a gota, ha anunciado la presentación de su nuevo cabezal de inyección de tinta FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600. El cabezal de impresión de inyección de tinta FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 aprovecha la tecnología de inyección de tinta piezoeléctrica patentada de FUJIFILM Dimatix basada en técnicas probadas de fabricación de sistemas microelectromecánicos de silicio (Si-MEMS). Este nuevo cabezal de impresión refleja el compromiso continuo de la empresa con la transición de la impresión de inyección de tinta analógica a la digital, así como la exploración de mercados y aplicaciones emergentes.

"Nuestros clientes requieren cabezales de impresión que puedan soportar una amplia variedad de tintas e imprimir a altas velocidades, a la vez que ofrecen alta calidad y durabilidad. Las características de diseño únicas de FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 subrayan el compromiso continuo de la empresa con la innovación, y proporcionan una impresión sostenida fiable y de alta calidad para mejorar la productividad en una amplia gama de aplicaciones", afirma Steve Billow, presidente y consejero delegado (CEO) de FUJIFILM Dimatix, Inc. "Estamos deseando reunirnos con los líderes del sector en drupa para mostrar nuestra competitiva línea de cabezales de impresión de inyección de tinta".

El cabezal de impresión FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 es el producto de próxima generación de la cartera de la empresa. En la edición de drupa de este año, Fujifilm Dimatix invita a los visitantes a descubrir la diferencia en su estand, ubicado en el Pabellón 8b / A02 – A02-6, donde se exhibirán las tecnologías de inyección de tinta de la empresa y se mostrarán sus principios clave: rendimiento, productividad, durabilidad y asistencia.

Rendimiento

El cabezal de impresión FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 ofrece una resolución de 600DPI con un intervalo de tamaño de gota de 5-25pL y un diseño del inyector que permite una gran distancia de proyección para satisfacer una amplia gama de aplicaciones. Para garantizar una producción uniforme, FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 está equipado con un calentador de recorte y un sensor de temperatura integrados, así como con el recubrimiento REDIJET® para un uso óptimo de las tintas acuosas y UV. Completan estas características la alineación superior e inferior para una integración compacta y la mejora de la precisión entre cabezales de impresión.

Productividad

El cabezal de impresión FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 incorpora un diseño de chorro de alta velocidad, con elementos REDIJET que incluyen tecnología de amortiguación del ruido y recirculación dual para proporcionar un chorro fiable a altas velocidades. El cabezal de impresión puede inyectar 11 gramos de tinta por metro cuadrado por color a más de 130 metros por minuto con cuatro niveles de escala de grises. Los fabricantes de equipos originales se benefician de la capacidad de edición de forma de onda abierta VersaDrop. Durante décadas, esta capacidad ha permitido a los desarrolladores ajustar el rendimiento del cabezal de impresión a su aplicación específica.

Durabilidad

El cabezal de impresión FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 aprovecha las ventajas del PZT de pulverización patentado por FUJIFILM Dimatix, apto para billones de aplicaciones. Está diseñado con recubrimientos REDIJET que le permiten inyectar de forma fiable una gama de tipos acuosos de curado por disolventes, aceite y UV comunes en grandes sistemas de impresión de una sola pasada y de escaneo.

Asistencia

FUJIFILM Dimatix cuenta con una organización dedicada en todo el mundo que ofrece una asistencia excepcional para garantizar el desarrollo exitoso de los productos de los clientes.

FUJIFILM Dimatix se ha asociado con varios fabricantes de equipos originales como pioneros en múltiples segmentos del sector que están probando e implementando el cabezal de impresión FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 en sus soluciones. Uno de estos primeros usuarios es Shenzhen KINGT Technology Co., Ltd (KingT), un proveedor de soluciones de impresión de inyección de tinta digital que utiliza el cabezal de impresión de inyección de tinta FUJIFILM SKYFIRE SF600 en su impresora plana KGT-2513-Hi, recientemente presentada. KingT estará presente en la próxima edición de drupa ubicada en el estand B03 (Pabellón 8a). En su estand, KingT expondrá varios productos y muestras impresas con cabezales FUJIFILM Dimatix, incluidas las impresoras de etiquetas FUJIFILM Dimatix SAMBA®, la L-Press 330s y la L-Press510, la impresora decorativa FUJIFILM Dimatix STARFIRE® y la impresora plana FUJIFILM Dimatix SKYFIRE, la KGT-2513-Hi.

Los medios de comunicación del sector están invitados para obtener más información en la conferencia de prensa de Fujifilm que tendrá lugar el 28 de mayo de 2024 a las 12:30 horas (CET) en la sala 6 del CCD South de la Dusseldorf Messe o para visitar la recepción de la empresa en el estand de FUJIFILM Pabellón 8b / A02 - A02-6 para concertar una cita.

Acerca de Fujifilm

FUJIFILM Dimatix, Inc., un proveedor líder mundial de cabezales de impresión de inyección de tinta gota a gota para aplicaciones comerciales e industriales, está impulsando una revolución en la tecnología de inyección de tinta para respaldar una nueva generación de productos para impresión, decoración de productos industriales y deposición de materiales. La innovadora tecnología de inyección de tinta y las técnicas de fabricación de primer nivel de la empresa permiten a los fabricantes de equipos originales, integradores de sistemas y fabricantes crear sistemas y procesos de fabricación de vanguardia para una impresión precisa y de alto rendimiento de tintas tradicionales y la deposición de fluidos funcionales en todo tipo de superficies, incluidos los sustratos flexibles.

FUJIFILM Dimatix, Inc., tiene su sede en Santa Clara, California y mantiene operaciones de fabricación y desarrollo de productos en EE. UU. (California y Nuevo Hampshire). La empresa vende y respalda sus productos en todo el mundo a través de oficinas en Estados Unidos, Europa, Japón, Corea, China y Singapur. Para obtener más información, visite www.dimatix.com.

"FUJIFILM Holdings Corporation, con sede central en Tokio, aprovecha sus profundos conocimientos y sus tecnologías centrales patentadas para ofrecer productos y servicios innovadores en todo el mundo a través de los cuatro segmentos empresariales clave de atención médica, electrónica, innovación empresarial e imagen, con más de 70.000 empleados. Guiados y unidos por nuestro propósito de Grupo de «Dar a nuestro mundo más sonrisas», abordamos los retos sociales y creamos un impacto positivo en la sociedad a través de nuestros productos, servicios y operaciones empresariales. En el marco de su plan de gestión a medio plazo, VISION2030, que finaliza con el ejercicio fiscal 2030, esperamos mantener nuestra evolución para convertirnos en una empresa que cree valor y sonrisas para las distintas partes interesadas, como un conjunto de empresas líderes a nivel mundial, y alcanzar unos ingresos globales de 4 billones de JPY (29.000 millones de USD a un tipo de cambio de 140 JPY/USD)". Para obtener más información, se puede visitar: www.fujifilmholdings.com.

Para obtener más información sobre el compromiso con la sostenibilidad y el Plan de valor sostenible 2030 de Fujifilm, hacer clic aquí.