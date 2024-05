Tendencias emergentes en el sector bancario

Ante las expectativas cambiantes de los clientes, avances en tecnologías y nuevos modelos de negocio, es crucial que los bancos implementen estrategias para mejorar su experiencia de usuario hoy mismo y así capitalizar las oportunidades del futuro.

La realidad es que, quien no evoluciona corre el riesgo de estancarse y lo que es peor, quedarse atrás y perder valiosas instancias de captura de valor. Es en este contexto que se vuelve indispensable tomar conciencia de las tendencias que están redefiniendo el futuro de esta industria.

Es por esto que Raven, empresa líder en disrupción y aceleración de negocios y que se enfoca en la captura de nuevo valor para las empresas, desarrolló POV La Banca, una infografía que te permitirá estar un paso más adelante hacia el futuro y las nuevas posibilidades del mercado, con base en lo que los usuarios esperan encontrar en un banco.

¿En qué consiste el POV de Raven? Es una herramienta que te permitirá conocer y entender las nuevas expectativas de los clientes y adaptar tus estrategias en consecuencia. Ofrece una perspectiva sobre los desafíos y oportunidades, así como ejemplos de players que están liderando el cambio como inspiración adyacente.

POV La Banca: Algunas tendencias que están redefiniendo las fronteras de la industria financiera Una de las tendencias que recopila el POV de Raven es BaaS o Banking as a Service Según el POV, este modelo está cambiando las fronteras de la banca al permitir que empresas no financieras incluyan servicios financieros en sus propias plataformas y aplicaciones de forma integral.

¿La ventaja? Esto está diversificando los ingresos de los bancos y creando nuevas oportunidades de negocio en sectores que anteriormente no estaban relacionados con servicios financieros.

Digitalización: Promoviendo una banca más inclusiva Raven ha desarrollado y llevado a la ejecución múltiples propuestas de valor para grandes empresas financieras a nivel internacional. La digitalización está muy presente en sus casos de éxito, lo que les permite identificar que esta tendencia está desempeñando un papel fundamental en la promoción y necesidad de una banca más inclusiva, bancarizando cada vez a más personas.

A través de aplicaciones móviles, servicios en línea y plataformas de banca digital, los bancos están llegando a segmentos de la población que anteriormente no tenían acceso a servicios financieros, democratizando así el acceso al sistema bancario y, al mismo tiempo, capturando nuevos grupos de clientes.

Un desafío que siempre se debe tener en cuenta, es que para lograr una verdadera inclusión, pensar en la experiencia es clave y hay que diseñar servicios digitales accesibles, ofreciendo capacitación al personal de las empresas para ayudar a las personas menos familiarizadas con la tecnología. No basta con digitalizar.

La idea es transformar los desafíos de la tendencia en oportunidades para mejorar la accesibilidad y promover la inclusión social en el sistema financiero, sin dejar a nadie fuera y teniendo en consideración las necesidades de cada cliente.

Demanda de servicios personalizados: utilizando IA para ofrecer productos a medida Otra de las tendencias que jugarán un rol crucial en el futuro de la industria bancaria, es ofrecer productos y servicios personalizados. El POV La Banca enfatiza en que existe una creciente demanda de servicios personalizados que está desafiando a los bancos a utilizar la inteligencia artificial y el análisis de datos para ofrecer productos y servicios a medida que se adapten a las necesidades individuales de cada cliente.

Desde recomendaciones de productos hasta asesoramiento financiero personalizado, la IA está transformando la forma en que los bancos interactúan con sus usuarios y les ofrecen soluciones financieras personalizadas. La experiencia nuevamente se refleja como una prioridad, lo que nos lleva al siguiente punto.

Experience is king En el POV La Banca hay múltiples referencias a la importancia que adquiere la experiencia del usuario. Los bancos tradicionales se enfrentan a un panorama desafiante en un mundo cada vez más digitalizado y competitivo. La evolución tecnológica y las expectativas cambiantes de los clientes han acelerado un cambio hacia productos y servicios financieros más personalizados, eficientes y accesibles. La falta de adaptación y la incapacidad de innovar y transformar su propuesta de valor representan una amenaza para la relevancia de los bancos en la era digital.

En este contexto, el POV destaca que la experiencia del usuario se convierte en un factor crucial para el éxito de los bancos. Hoy en día, las experiencias son líquidas, trascienden las fronteras de los sectores y los clientes esperan una experiencia sin fricciones, acceso para controlar sus finanzas y comunicación simple y transparente.

En el mercado de servicios financieros, potenciar la experiencia del usuario se vuelve esencial para mantener la relevancia y la competitividad en el sector.

Ya se pueden conocer ejemplos, inspiración, consejos y más tendencias que están revolucionando el futuro de la industria financiera y cómo transformarlas en oportunidades descargando la infografía POV La Banca en este enlace.