The Turtle Academy personaliza las estrategias digitales de cualquier tipo de negocio

Hoy en día, es muy sencillo encontrar una agencia de publicidad que gestione las campañas estratégicas y anuncios en redes sociales, motores de búsqueda y webs. Sin embargo, muy pocas empresas se dedican a formar a sus clientes para que puedan trabajar con perseverancia y realizar las inversiones correctas para conseguir los mejores resultados. Esto es lo que diferencia a The Turtle Academy del resto, ya que sus profesionales del marketing y la comunicación que se especializan a diario para proporcionar formaciones a sus clientes además de los servicios convencionales de una agencia.

¿Cómo se diferencia The Turtle Academy del resto de agencias? El equipo de The Turtle Academy está preparado para crear estrategias de comunicación digital para las pequeñas, medianas y grandes empresas de cualquier industria. En sus tan solo 2 años de trayectoria, han lanzado al mercado 4 nuevas marcas y trabajado en las campañas digitales de otras 10 empresas ya existentes. Algo que siempre han podido demostrar gracias a que enseñan a sus clientes a entender la DATA que generan en cada acción o campaña, optimizando así su inversión y recursos.

Su metodología es novedosa, ya que realizan cada formación de tú a tú y personalizadas a cada situación para que sus clientes alcancen el máximo potencial en sus estrategias digitales. "Al formar a los trabajadores es primordial que ellos mismos puedan ver y entender sus progresos", afirma Rita Rodríguez, fundadora y CEO de The Turtle Academy.

La fundadora realza la diferenciación de su propuesta: "No ofrecemos cursos al uso que se basan en que los empleados se vean clases grabadas y hagan un par de ejercicios, lo que proponemos es ser sus coachs y guiarlos con reuniones de tú a tú para que puedan ver y obtener resultados". En ese sentido, Rodríguez manifiesta que "nos aseguramos que todos aprenden lo suficiente para ver resultados notorios en el crecimiento de sus marcas".

Cada uno de los componentes del equipo Turtle, son freelance, o como se conoce comúnmente autónomos. Esto les permite capacitarse de manera constante para proporcionar soluciones eficaces, precisas e innovadoras, asegurándose estar al día con las últimas formaciones para marcas de cualquier sector.

Escuela y agencia de publicidad en Madrid y para España, con un podcast Un gran atractivo y factor diferencial de The Turtle Academy es que ofrecen formaciones personalizadas a la situación de cada cliente. Esto permite que todas las marcas interesadas no tengan que partir de cero en sus estrategias, sino que pueden empezar a crecer desde sus respectivos niveles. Como resultado de ello, The Turtle Academy no solo gestiona la publicidad de sus clientes y crea las estrategias, sino que trabaja personalmente con ellos y los capacita para promover un crecimiento exponencial, no permitiendo que nadie se quede atrás gracias a la figura del coach.

Dentro de sus acciones para hacer llegar la publicidad a cada tipo de emprendedor o negocio, tienen un video podcast en Youtube llamado "El Caparazón" desde el cual, conversan con otros empresarios y empresarias de lo que no se habla o se habla poco en temas de marketing y emprendimiento.

Sumado a todo esto, The Turtle Academy realiza un estudio 100% gratuito del caso de sus clientes para ayudarlos a identificar las necesidades y estrategias de sus marcas únicas. Gracias a su método online, cubren servicios en cada territorio de España.