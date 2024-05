Quilis, una empresa a la vanguardia en el sector wellness

La llegada del verano propicia que cada año las personas busquen la forma de aliviar el calor. Por eso algunas personas tienen una piscina en casa para refrescarse durante los días veraniegos. Según datos de fuentes calificadas en España hay 1.300.000 piscinas, y se proyecta que ese número continúe creciendo, especialmente por el compromiso de los fabricantes con la sostenibilidad y la incorporación de tecnologías innovadoras. En este contexto, la firma Quillis ofrece en el mercado una gran variedad de modelos de piscinas de obra en Palma. Los profesionales de esta firma, explican todos los detalles acerca de sus servicios y su amplia experiencia en el sector.

¿Cómo surgió la empresa Quillis?

Es una empresa que nació hace más de 40 años en Palma de Mallorca con el objetivo de especializarnos y ofrecer las mejores soluciones en piscinas, baños, spas, saunas y baños turcos tanto a profesionales de la construcción, como a hoteles y clientes particulares.

¿Qué servicios ofrece?

Venta e instalación de piscinas de obra, saunas, baños y spas

¿Con cuáles marcas trabaja, según cada una de las líneas de comercialización de la empresa Quilis (sauna, spas, piscinas, piezas para baño)?

En cuanto a piscinas trabajamos con marcas como Piscinas Cano y Multiforma piscinas. En cubiertas automáticas contamos con el soporte de Idegis, Astral, AQA o Iber Coverpool. Treesse es la marca de Spas y Bisazza, Sukabumi, Vidrepur, Cristacer, Demosaica, Hisbalit o Magnifica de baldosas. Por lo que hace referencia a saunas y baños de vapor contamos con Inbeca, Effegibi,Wellis

o SaunaVita. Si nos fijamos en el mobiliario de baño, nuestros referentes son

Idea Group, Codis, Duravit, Kyrya o Cosmic.

En radiadores de baños tenemos a los especialistas de Runtal, Tubes o Irsap. Por último, en sanitarios y griferías tenemos a Duravit, Dornbracht, Cocoon, Steinberg, Ritmonio, Zucchetti, Galassia, Geberit, GSI,Catalano, Kaldewei, Badeloft, Cielo o Quadro. ¿Cómo es el proceso de fabricación de piscinas de obra?

Para el recubrimiento de tu piscina de obra, una de las opciones más en tendencia es la piedra natural de Bali de la firma SKB Sukabumi. Es una elección ideal gracias a su belleza, durabilidad y resistencia, que además, por su color verde-azulado, creará un efecto de agua cristalina en tu piscina.

¿Qué ventajas tiene una piscina de obra?

Son totalmente customizables, con la forma, el tamaño y la profundidad que desees.Pueden ser construidas de forma elevada fija o enterrada. Además, son piscinas muy resistentes y duraderas. Con un buen mantenimiento, ¡pueden llegar a durar más de 40 años!

Pueden contar con cualquier tipo de revestimiento, ya sea el gresite clásico, láminas porcelánicas o piedra natural.

¿Cuáles son los cuidados básicos de mantenimiento que requiere una piscina de obra?

En primer lugar, realizar un control detallado de pH y regularlo. El pH es un valor importante que nos muestra cuando una sustancia es básica o ácida. En el agua, el pH siempre debe estar en un nivel que oscile entre 7,2 y 7,6. De no encontrarse el pH del agua entre estos niveles producirá irritación en los ojos y la piel, deterioro de materiales, o alguna infección, etc. Además, cuando el pH no se encuentra en niveles óptimos perjudica todo el funcionamiento del sistema de desinfección.

Por otro lado, desinfectar el agua de la piscina. El agua puede presentarse aparentemente limpia, pero no estar en condiciones de higiene para bañarse en ella. Por esa razón, desinfectar el agua es uno de los aspectos a los que deberemos prestar mayor atención, pues no siempre la suciedad del agua nos servirá como aviso.

Recuerda que las piscinas son un caldo de cultivo de todo tipo de microorganismos. Esto se debe a que cuando nos bañamos en ella, dejamos en el agua sudor y otro tipo de patógenos. Las altas temperaturas de verano hacen que la reproducción de microorganismos se realice rápidamente. Debido a esto, la desinfección del agua es muy importante.

El tercer factor es evitar el crecimiento de algas. Las algas son muy visibles, de existir su proliferación rápidamente podrás comprobarlo al ver cómo el agua va cobrando un color verdoso. Evitar la aparición de algas no tiene por qué ser una tarea difícil. Lo importante es realizar un mantenimiento sistemático y efectivo que hará que el agua se mantenga en condiciones que impidan su aparición.

Por último, el mantenimiento del filtro.El filtro es un componente importante, ya que allí va quedando atrapada toda la suciedad del sistema. Esta acumulación hace que se convierta en un potente foco de microorganismos. Por esta razón es de vital importancia su mantenimiento regular.

¿Qué características ha de tener un buen revestimiento de piscina?

Debe ser resistente al paso del tiempo y al uso. Algunos revestimientos, como la pintura, tienden a deteriorarse con facilidad. ...

Por otro lado, debe ser fácil de mantener. No solo de limpiar, sino de mantener y debe adaptarse a nuestro presupuesto.

¿Cuáles son los materiales de revestimiento más utilizados en una piscina de obra? ¿A qué se debe la elección de determinado revestimiento para una piscina de obra?

Materiales para el revestimiento de la piscina como el gresite, gres porcelánico, lámina armada o poliéster.

Durante más de 40 años la firma Quilis ha provisto, al mercado de Islas Baleares, de una gran variedad de modelos de saunas, spas, piscinas, equipamientos hoteleros y piezas sanitarias. Gracias a la calidad de su trabajo, hoy en día esta empresa cuenta con las acreditaciones UNE 53955 y UNE ISO 9001, posicionándose a la vanguardia del sector wellness.