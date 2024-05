Entrevista a Lara Domenech, socia fundadora y veterinaria de Vetformación

¿Cómo nació la idea de crear Vetformación y cuál fue tu motivación principal?

La idea de crear Vetformación surgió de la necesidad de ofrecer una formación especializada y de calidad para auxiliares técnicos veterinarios. Como veterinaria, he visto de primera mano la importancia de contar con un equipo bien preparado. Mi motivación principal fue mejorar la calidad del servicio veterinario mediante la formación de auxiliares veterinarios altamente capacitados.

¿Cuál es la misión y visión de Vetformación?

La misión de Vetformación es proporcionar una formación integral y de excelencia a los auxiliares técnicos veterinarios, preparándolos para enfrentar los desafíos del sector con profesionalismo y competencia. Nuestra visión es ser líderes en la formación del auxiliar veterinario, reconocidos por la calidad de nuestros cursos y la satisfacción de nuestros estudiantes y empleadores. Los veterinarios somos quién mejor sabemos formar y preparar a los auxiliares.

¿Qué diferencia a Vetformación de otras escuelas de formación para auxiliares técnicos veterinarios?

Somos veterinarios dedicados exclusivamente a la formación del auxiliar veterinario, y la única escuela colaborando con los mejores grupos veterinarios europeos y hospitales más reconocidos para formar nuestros alumnos. Este año, nos otorgaron el premio Excelencia Educativa 2024 como mejor centro de formación en el sector veterinario. Vetformación se diferencia por su enfoque práctico y especializado. Contamos con un equipo de profesionales experimentados y ofrecemos cursos actualizados que responden a las necesidades del mercado. Además, proporcionamos prácticas en clínicas y hospitales veterinarios, lo que permite a nuestros estudiantes adquirir experiencia real.

¿Qué tipo de cursos y especializaciones ofrece Vetformación?

Ofrecemos una formación de Auxiliar Técnico de Veterinaria muy completa que abarca todas las diferentes facetas del oficio de un auxiliar en un hospital veterinario: Atención al cliente en recepción, la consulta veterinaria, la asistencia en quirófano, la hospitalización, el laboratorio o el diagnóstico por imagen. Tras finalizar esta formación, los estudiantes están perfectamente preparados para trabajar en cualquier centro veterinario. También ofrecemos formaciones complementarias para aquellos auxiliares que deciden especializarse o profesionales del sector animal que quieren profundizar sus conocimientos en una temática específica: Animales Exóticos, Etología y Educación Canina y felina, Nutrición, Fisioterapia, Hospitalización y UCI (...) , la oferta es muy variada y se adapta a la gran demanda de nuestros estudiantes.

¿Cómo seleccionan a los profesores y qué cualidades deben tener?

Nuestros profesores son veterinarios y biólogos especializados seleccionados por su experiencia y conocimientos en el campo veterinario. Deben ser profesionales en activo, con una sólida trayectoria y habilidades pedagógicas. Valoramos su capacidad para transmitir conocimientos de manera clara y efectiva, así como su compromiso con la formación de calidad.

¿Qué impacto ha tenido Vetformación en la comunidad veterinaria desde su fundación?

Desde nuestra fundación, hemos formado a miles de auxiliares veterinarios que gran parte de ellos están contribuyendo positivamente en diversas clínicas y hospitales en toda la península. Nuestro impacto se refleja en la mejora de la atención y el cuidado animal, así como en el reconocimiento que hemos recibido por parte de veterinarios satisfechos con el nivel de preparación de nuestros estudiantes.

¿Cuáles son los retos más grandes que has enfrentado al dirigir Vetformación y cómo los has superado?

Uno de los mayores retos ha sido mantenernos actualizados con los avances tecnológicos y científicos en la medicina veterinaria. Para superarlo, hemos invertido en la formación continua de nuestro equipo y en la actualización de nuestros recursos y materiales didácticos. Otro desafío ha sido adaptarnos a las necesidades cambiantes del mercado, lo cual hemos logrado gracias a una comunicación constante con profesionales del sector y a la flexibilidad de nuestros programas.

¿Cómo ves el futuro de la formación para auxiliares técnicos veterinarios y qué papel jugará Vetformación en él?

El futuro de la formación para auxiliares veterinarios es muy prometedor, con una demanda creciente de profesionales bien capacitados. En nuestra sociedad, el sector de los animales de compañía está en pleno auge, así como la sensibilización en la necesidad de invertir en la salud de nuestros compañeros de cuatro patas. Vetformación jugará un papel crucial al seguir innovando y adaptándose a las nuevas tendencias y necesidades del sector. Continuaremos ofreciendo programas de alta calidad y expandiendo nuestras áreas de especialización para preparar a los auxiliares veterinarios del futuro.

¿Podrías compartir alguna anécdota o experiencia memorable desde la fundación de Vetformación?

Sí, por supuesto, ¡tengo un montón! Mira, yo visito clínicas veterinarias con frecuencia, y hay una experiencia que siempre me llena de satisfacción. Cada vez que entro en una clínica y digo: "Hola, soy de Vetformación", a menudo recibo una respuesta que me encanta: "¡Sí, yo me he formado con vosotros!". Es increíble ver cómo nuestro trabajo ha impactado la vida profesional de tanta gente. Esas palabras siempre me hacen sentir muy orgullosa del equipo y del esfuerzo que ponemos en la formación de futuros veterinarios.

¿Qué consejo le darías a alguien que está considerando una estudio como auxiliar veterinario?

Mi consejo es que se preparen bien y busquen una formación no solo de calidad, sino que se realice dentro de un hospital o clínica, es decir, siempre de la mano de los veterinarios que son los únicos en poder formar correctamente esta profesión. El número de horas prácticas reales en una clínica veterinaria es sumamente importante en el proceso de aprendizaje. Ser auxiliar veterinario es una profesión muy gratificante pero también exigente. Es fundamental tener una pasión genuina por el bienestar animal y estar dispuesto a aprender continuamente. Además, recomiendo aprovechar las oportunidades de práctica y especialización que puedan surgir, ya que la experiencia práctica es invaluable en este campo.