Laboris Law, un bufete de abogados especializados en derecho laboral que coge fuerza en Málaga

En el ámbito laboral, la lógica subordinación del trabajador frente al empleador hace que muchas veces surjan conflictos o fricciones entre ambas partes, especialmente cuando se trata de delimitar las obligaciones y derechos de cada uno.

Por eso, ante cualquier problema que se pueda presentar, es importante contar con la representación de un abogado especialista en despidos en Málaga, como la que ofrece el letrado Eduardo Jiménez Ruiz a través de su despacho de abogados Laboris Law. Esta firma jurídica destaca por ejercer su defensa exclusivamente a trabajadores y no a empresas.

Asesoría legal especializada en asuntos laborales El derecho laboral español es un área de trabajo muy especializada y dinámica, por lo que muchas veces resulta inaccesible para las personas y profesionales legales que no tienen formación exclusiva en esta área. En la actualidad, esta especialidad legal se ha visto sometida a modificaciones legislativas, entre las que destacan las normativas de la Unión Europea que se renuevan con bastante frecuencia.

Dentro de este contexto, cuando se presenta un conflicto laboral el empleado es la parte más débil frente al empleador. En este sentido, si los trabajadores no disponen de un buen asesoramiento de los abogados laboralistas, podrían quedar desprotegidos ante situaciones de acoso, impago de salarios y despidos injustificados e improcedentes, entre otras vulneraciones a sus derechos.

Más allá de defender los derechos de sus clientes en conflictos suscitados en los ámbitos de trabajo, estos profesionales desempeñan un papel importante en la dinámica laboral establecida entre el empleador y los empleados. Su figura preventiva es crucial para evitar cualquier transgresión por parte del empresario durante la relación contractual.

En este contexto, destaca el trabajo de Laboris Law, un bufete especializado en derecho laboral que fue fundado por Eduardo Jiménez Ruiz, un abogado laboralista con más de 15 años de experiencia en asuntos y litigios laborales.

Abogados laboralistas al servicio de los trabajadores Aun cuando la función de un abogado laboralista es ofrecer asesoramiento y representación tanto a empleados como a empleadores, Laboris Law solo se centra exclusivamente en representar a los trabajadores que están afectados por litigios laborales. Esto es algo que atrae mucho a sus clientes y que permite desplegar una asesoría personalizada, exclusiva y que evita conflictos de interés.

En este marco, tanto el abogado laboralista en Málaga Eduardo Jiménez Ruiz como sus expertos jurídicos asumen el papel de representantes legales para abordar cualquier litigio que el cliente pueda tener con la empresa en temas como los impagos salariales, actuación ante despidos injustificados, disciplinarios, procedentes e improcedentes, revisión de cláusulas de contrato, casos de mobbing, además de una gran variedad de circunstancias surgidas en la esfera laboral (accidentes de trabajo e incapacidad laboral).

En este sentido, el papel de los abogados laboralistas resulta clave no solo para proteger los derechos de los empleados, sino también para asesorar como actuar en momentos clave ante una situación desagradable para el trabajador y así garantizar el cumplimiento de la legislación y la normativa laboral. Entre las situaciones que mayor demanda concentran de sus servicios profesionales destacan los casos de despidos, sobre todo cuando estos son sin causa o incluso en baja médica, una situación que aun en la actualidad es bastante común y habitual.