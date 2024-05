MUMSFACE, llega a España la alternativa a EMFACE

La aparatología facial de Grupo Erohika, MUMSFACE, llega a España para ofrecer a los centros estéticos un dispositivo de rejuvenecimiento natural que actúa a nivel muscular. Pretende convertirse en la marca comercial alternativa a otros dispositivos de coste más elevado, consiguiendo mejores resultados.

Últimamente, se han puesto en tendencia algunas técnicas como el yoga facial o los masajes kobido. Ambas intentan conseguir lo mismo, el rejuvenecimiento facial o el efecto lifting tonificando los músculos de la cara.

Existe una preocupación generalizada ante el envejecimiento y cómo ganarle la batalla al paso de los años sin alterar nuestra fisonomía y hacerlo de una forma natural, es por eso que este tipo de prácticas están ganando mucho terreno prometiendo resultados infalibles sin necesidad de intervenciones invasivas.

Sin embargo, la eficacia que tienen genera debate entre los profesionales del sector de la salud y la belleza. Mientras que algunos defienden sus beneficios, hay otros que cuestionan su efectividad y duración.

Por ese motivo se están popularizando dispositivos como MUMSFACE, ya que actúan de manera completamente natural, no altera nuestra fisonomía y sus resultados son visibles desde la primera sesión.

¿Qué es MUMSFACE? MUMSFACE, la alternativa a EMFACE es una aparatología nueva en el mercado que trata las causas principales del envejecimiento facial, es una de las pocas tecnologías que también trabajan los niveles más profundos.

Hasta que apareció no existía prácticamente nada para trabajar la musculatura de la cara. Quizás por eso ha supuesto una revolución dentro del mundo de la belleza.

Un dispositivo de última generación que trabaja dos tipos de tecnologías de manera simultánea. Utiliza ondas electromagnéticas enfocadas de alta intensidad que actúan reduciendo arrugas, flacidez y descolgamiento.

Y la radiofrecuencia consigue regenerar el colágeno y elastina. Restaura y eleva el soporte de los tejidos. Se reconoce como lifting facial sin cirugía. Sin agujas, sin cortes, sin recuperación, 100% resultados visibles desde la primera sesión.

¿Cómo se utiliza MUMSFACE? Es un dispositivo que cuenta con 5 formas de parches para cada área de tratamiento (frente, mejillas, cejas, mandíbula o cuello).

El procedimiento dura aproximadamente 20 minutos, pero lo más importante es que es indoloro y no invasivo. Es un tratamiento recomendado desde pacientes más jóvenes para tratar el pre-rejuvenecimiento, hasta más mayores para prescindir de un lifting quirúrgico.

A través de los electrodos se reciben estímulos eléctricos de alta intensidad, esto hace que los músculos se contraigan de forma involuntaria. Y a su vez la radiofrecuencia produce un calentamiento que estimula el colágeno y la elastina.

Con todo esto se consigue aumentar el tono muscular, crear volumen, tensar la piel y redefinir el arco mandibular.

Pero siempre hay que tener en cuenta que nuestro profesional de confianza, tras su valoración, determinará el número de sesiones e intensidad del tratamiento.

¿A quién va dirigido MUMSFACE? Va dirigido a profesionales del sector médico estético. Aquellos centros que quieran tener MUMSFACE, pueden solicitar una demostración y resolver todas sus dudas.

MUMSFACE dispone de 2 años de garantía, un servicio posventa para resolver cualquier duda, y un servicio técnico propio para reparaciones o reposiciones de piezas del equipo.

Grupo Erohika La compañía está formada por un grupo de profesionales especializados en belleza y tecnología.

Ofrecen diferentes dispositivos para aportar soluciones a los centros en aparatología de última generación. Y cuentan con un canal de venta directo, soporte técnico y comercial.

Para más información sobre MUMSFACE o cualquiera de la gama de aparatología que comercializan cualquier centro de belleza y estética profesional se puede poner en contacto a través de los siguientes canales:

www.grupoerohika.com | 637144817 | hola@grupoerohika.com