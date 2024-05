Abbacino y la Fundación Marilles presentan el podcast 'El mar con los cinco sentidos'

Cinco podcasts inspirados en los cinco sentidos que abordan temas relacionados con el mar y la realidad actual. Una iniciativa para concienciar sobre la inmensa riqueza que aporta el mar y aprender cómo reducir los impactos que lo amenazan. Toda una llamada a la acción y a la concienciación. Disponible a partir del próximo miércoles, 5 de junio, día Mundial del Medio Ambiente, en las plataformas YouTube, Spotify y redes sociales oficiales de la marca Abbacino, con la colaboración de la Fundación Marilles (https://marilles.org/) presenta el podcast ‘El mar con los cinco sentidos’ una iniciativa para concienciar sobre la inmensa riqueza que aporta el mar y aprender cómo reducir los impactos que lo amenazan. El cuidado y el respeto por el planeta, es uno de los principales fundamentos de la marca de moda que apuesta firmemente por la sostenibilidad y el uso de materiales reciclados en todas sus colecciones de bolsos y accesorios, con diseños elaborados y realizados mediante procesos de producción y materiales respetuosos con la naturaleza.

La marca de moda forma parte del Pacto Azul Balear (https://marilles.org/es/post/el-pacto-azul-balear) una propuesta de la Fundación Marilles para garantizar un mar lleno de vida, con la colaboración de la ciudadanía, tejido empresarial y administración pública todos unidos sumando esfuerzos en la conservación del fondo marino. Un mar en excelente estado de conservación es esencial para amortiguar los impactos del cambio climático y para garantizar el futuro de industrias como la pesca, el turismo, la náutica, así como los numerosos puestos de trabajo que dependen de ellas.

El mar con los cinco sentidos es una serie de cinco podcasts inspirados en los cinco sentidos que abordan diferentes temas relacionados con el mar, como curiosidades, falsos mitos y las prácticas cotidianas que acercarán a la realidad actual. Esta iniciativa se convierte en una llamada a la acción y a la concienciación para todos. El primer episodio se lanzará el próximo miércoles, 5 de junio, con la colaboración de Roser Badia, coordinadora de Rezero (https://www.rezero.cat/es/) en las Islas Baleares. En este capítulo, se explicarán los cinco hábitos principales que incorporar en el día a día para reducir el uso de los plásticos. El podcast estará disponible en las plataformas YouTube y Spotify a partir del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente y en las redes sociales oficiales de la marca y la Fundación. Esta campaña muestra la fuerte conexión de Abbacino con el mar, fuente principal de su inspiración, el Mediterráneo, la luz y el color de la isla de Mallorca que están presentes en todas sus creaciones y diseños. "Acompáñanos en esta nueva aventura y sé parte del cambio".

ABBACINO, nació hace cuatro décadas de la mano de la familia Vadell en un pequeño pueblo del centro de Mallorca y se inició con la elaboración de bolsos de forma artesanal con diseños que no pasaron desapercibidos debido a su carácter innovador y moderno que fueron muy bien acogidos en su lanzamiento. Actualmente, es una firma de estilo de vida reconocida a nivel internacional en la que el diseño es una señal de identidad diferenciadora. Diseño entendido como una forma de captar las tendencias y darles un toque propio, creando colecciones basadas en un concepto meditado y con vocación de permanencia. Desde 1997 la compañía está liderada por Sebastián y Toni Vadell que decidieron mantener vivo el proyecto familiar iniciado por sus padres, lanzaron la marca con una visión más actual, innovadora y muy personal en la reinterpretación de las tendencias actuales de la cultura mediterránea y en 2016 dieron el salto al mundo digital, un hecho que marcó un antes y un después en el modelo de negocio de la compañía.

El Mar mediterráneo, fuente de inspiración. Junto a sus celebrados bolsos destacan sus colecciones de sneakers, marroquinería, pañuelos y sombreros. Abbacino ofrece un total look 100%. La mujer Abbacino espera diseños que la sorprendan sin caer en artificios ni soluciones meramente estéticas. Pensando en ella, el estilo Abbacino fusiona lo mejor de los looks urbanos con una feminidad contemporánea y un toque chic sin excesos. La luz y el color de la isla de Mallorca están presentes en todas las creaciones de Abbacino. Vibrantes en verano y cálidos en invierno son complementos pensados para hacer que cada mujer se sienta única con creaciones bañadas por la calidez mediterránea que combina el optimismo y el amor por el detalle. Diseño, calidad y buen precio no son conceptos divergentes. El cuidado y el respeto por el planeta, es uno de los principales fundamentos de la compañía, por lo que se apuesta firmemente por la sostenibilidad y el uso de materiales reciclados en todas las colecciones con diseños elaborados con procesos de producción y materiales respetuosos con la naturaleza.

Abbacino cuenta con más de 500 puntos de venta multimarca distribuidos en ocho países (Alemania, Austria, Bélgica, España, Estados Unidos, Italia, Irlanda y Portugal). Solo en España, actualmente la marca cuenta son más de 350 puntos de venta, incluyendo los centros comerciales de El Corte Inglés de todo el territorio nacional.

Más información sobre Abbacino en sus redes sociales oficiales.