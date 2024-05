Kiharu, la clínica de los famosos, abre su primera sede en Murcia

Alejandro Amenábar, Fernando Tejero, Eduardo Navarrete, Ruth Lorenzo o Marta Riesco son algunos de los rostros conocidos que han viajado a Murcia para la presentación del nuevo centro de Clínicas Kiharu, que llega a la ciudad como primer punto de la expansión nacional de la apodada “clínica de los famosos”, con varias sedes en Madrid.

“Murcia tiene un especial interés para nosotros porque somos murcianos de origen. Hace muchos años nos fuimos a crear nuestro proyecto a Madrid, porque nos parecía la ciudad indicada para poner en marcha un proyecto de gran calibre. Ahora, tras años de experiencia, nuestro proyecto de expansión nacional comienza desde aquí, como no podía ser de otra forma”, ha dicho en la inauguración Eduardo Sánchez, que junto a Pilar López capitanea Kiharu, clínicas de Medicina Estética, Cirugía Plástica y Unidad de obesidad y pérdida de peso.

El pasado viernes 17 Murcia se agolpaba en las puertas de la primera sede de Kiharu, ubicada en Avenida General Primo de Rivera 10, para conocer las nuevas instalaciones. Lo hicieron junto a rostros conocidos que ya son parte de la familia Kiharu, y que acompañaron a sus creadores en un evento cargado de sorpresas, como la actuación al piano en directo de la actriz y vocalista Ruth Lorenzo.

Kiharu, la clínica de los famosos “La parte de privacidad es evidente, sino muchos personajes públicos no acudirían a nuestros centros, donde los tratamientos son personalizados y anónimos. Después muchos se dejan ver en redes sociales porque se sienten bien cuidados y parte de la casa”, explica el director sobre la viralización de sus clínicas y tratamientos, que la pasada semana fueron un tema de conversación central entre Pablo Motos y Eduardo Navarrete con su visita al Hormiguero.

Su prestigio en Madrid como la clínica de los famosos, no obstante, no eclipsa la filosofía de la clínica, que también ha conseguido posicionar sus sedes en Madrid con éxito; la de realizar tratamientos estéticos de forma democrática y accesible para todos los públicos, un sello que mantienen desde su origen.

Medicina estética accesible para todos los públicos “Para nosotros es importante hacer accesible un sector que durante muchos años ha sido solo para los privilegiados y al que todo el mundo debería poder acceder. En algunos momentos de la vida todos necesitamos vernos y sentirnos bien. Considerábamos que sin bajar la calidad de los productos podíamos ajustar los precios para llegar a quien lo necesitara”, explica sobre uno de sus sellos insignia.

Pioneros en trabajar en España técnicas como el Hydrafacial, tratamiento estrella de Jennifer López, además de implementar el programa de balón gástrico ingerible Allurion, en Murcia despliegan su buen hacer con los mismos tratamientos punteros que realizan en sus centros de Madrid.

Para su llegada a Murcia, el equipo de Clínicas Kiharu ha confiado y apostado por firmas locales para su inauguración; desde el Hotel Sercotel Amistad, donde han sido alojados los famosos que han acudido a la inauguración, hasta el catering del evento servido por ‘La Colegiala’, que ha aportado el toque local en los sabores que se han disfrutado en la fiesta. También se han sumado la experiencia la firma insignia de whisky ‘The Macallan’, con una selección de cócteles diseñados para el evento, además de La Roche-Posay, firma de belleza líder en ventas y que trabaja habitualmente con Kiharu, en un evento en el que como es sello de la clínica ha habido espacio para la ONG ‘Sonrisa Saharaui’.

Con el nombre de Kiharu Nakamura, la primera geisha de la historia, Kiharu nace en 2018 como proyecto profesional de Eduardo Sánchez y Pilar López tras una dilatada trayectoria en el mundo de la Medicina Estética, y lo hace con el objetivo de trasladar este cuidado de la estética y la belleza de una forma delicada y armoniosa a todos sus tratamientos.

Desde entonces y con varias sedes en Madrid, la clínica se especializa en medicina estética, unidad de obesidad y pérdida de peso con balón gástrico ingerible y lo hace en sus consultas dotadas de aparatología corporal y facial y quirófanos de cirugía menor respondiendo a un objetivo: la democratización de la medicina estética a precios asequibles para todos los públicos y la belleza natural como estandarte.

“Nuestros clientes no son solo aquellos que buscan potenciar su belleza, sino los que nos confían también su parte psicológica y quieren solucionar asimetrías u otro tipo de problemas físicos que pueden repararse utilizando medicina estética; trabajamos por hacer que la gente se sienta bien en su cuerpo, ese es nuestro motor”, añade Sánchez.