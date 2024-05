‘ONE Network for Enterprise’ de Cambium amplía la cartera de conmutadores cnMatrix

Simplificación de la gestión en toda la pila de red, desde el dispositivo final hasta el extremo de la WAN, con automatización de red y una economía convincente Cambium Networks (NASDAQ: CMBM), proveedor líder mundial de soluciones de red, ha ampliado su cartera de conmutadores cnMatrix con una automatización de red mejorada y un nuevo conmutador de agregación de fibra. Estas incorporaciones amplían la solución ONE Network de Cambium Networks, que simplifica el despliegue y el funcionamiento de las tecnologías LAN y de banda ancha por cable e inalámbricas. Este enfoque de solución única, que abarca desde el borde de la WAN hasta los dispositivos finales, reduce los costes y aumenta la fiabilidad y la seguridad a través de la automatización y el análisis basado en IA.

Enfoque de red ONE: Soluciones integrales en toda la pila

La plataforma ONE Network de Cambium Networks proporciona integración y gestión sin fisuras en toda la pila de red. ONE Network, que incluye Wi-Fi, conmutación, seguridad, servicios de red y SD-WAN, aborda todos los aspectos de las redes empresariales, garantizando una gestión, seguridad y automatización unificadas.

Gestión de pila completa: los switches cnMatrix se integran completamente con ONE Network, lo que permite una gestión centralizada a través del sistema cnMaestro™ de Cambium. Esto permite a los proveedores de soluciones gestionar todos los componentes de red desde un único panel, reduciendo costes y mejorando la eficiencia.

Despliegue simplificado: Laimplantación sin intervención de ONE Network agiliza la instalación y reduce los errores de configuración, con control y auditoría centralizados para garantizar operaciones fiables en toda la red.

Seguridad integral: Las políticas comunes aplican medidas de seguridad coherentes en toda la pila, con el apoyo de la supervisión de vulnerabilidades 24/7 de la LAN y la WAN. Este enfoque unificado minimiza las brechas y refuerza la seguridad general de la red.

El nuevo conmutador de agregación de fibra cnMatrix EX3024F amplía la serie de conmutadores EX3000 de Cambium con un conjunto de funciones avanzadas, entre las que se incluyen:

Arquitectura de alto rendimiento : El conmutador EX3024F ofrece 24 puertos de fibra SFP+ de 10 Gbps, fuentes de alimentación internas duales y capacidades avanzadas de conmutación L2/L3, lo que proporciona un rendimiento sólido y permite el crecimiento de las redes empresariales modernas.

: El conmutador EX3024F ofrece 24 puertos de fibra SFP+ de 10 Gbps, fuentes de alimentación internas duales y capacidades avanzadas de conmutación L2/L3, lo que proporciona un rendimiento sólido y permite el crecimiento de las redes empresariales modernas. Agregación escalable : El EX3024F está diseñado para agregar más de 20 conmutadores, servidores u otros sistemas de red de las series EX o TX de Cambium, proporcionando enlaces ascendentes y descendentes de hasta 80 Gbps. Esta capacidad ofrece escalabilidad y flexibilidad para diversos escenarios de despliegue, incluidos campus empresariales, educación, hostelería, servicios públicos, etc.

: El EX3024F está diseñado para agregar más de 20 conmutadores, servidores u otros sistemas de red de las series EX o TX de Cambium, proporcionando enlaces ascendentes y descendentes de hasta 80 Gbps. Esta capacidad ofrece escalabilidad y flexibilidad para diversos escenarios de despliegue, incluidos campus empresariales, educación, hostelería, servicios públicos, etc. Automatización de red: cnMatrix proporciona una potente automatización para configurar una red Cambium de extremo a extremo con el mínimo esfuerzo. La automatización basada en políticas (PBA) amplía esto con un potente sistema basado en reglas para automatizar los continuos movimientos, adiciones y cambios de red sin necesidad de tocar la red. PBA también evita las brechas de seguridad en los puertos no utilizados al garantizar que sólo los dispositivos autorizados acceden a la red. Con la solución ONE Network de Cambium, todos los elementos se despliegan y gestionan desde una única plataforma:

La gestión de red cnMaestro™ incluye multi-tenancy para permitir a los proveedores de servicios gestionados escalar fácilmente a través de muchos clientes.

Los conmutadores Ethernet cnMatrix incluyen versiones de interior y reforzadas para opciones de despliegue flexibles en redes de campus.

Una completa gama de puntos de acceso Wi-Fi empresariales para interiores y exteriores que incluye soluciones de alta densidad para entornos exigentes de uso intensivo y un rendimiento excepcional en exteriores a larga distancia.

Network Services Edge consolida los servicios de red, la pasarela de seguridad y el acceso WAN en una única solución que admite una pila de red completa.

"Fibra inalámbrica" que utiliza tecnología inalámbrica fija punto a punto o punto a multipunto (5, 6 y 60 GHz) con ePMP™, cnWave o Bridge-in-a-Box para conectar de forma rápida y económica edificios o sedes a una fracción del coste de los enlaces por cable o fibra.