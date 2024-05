Comitas e-Health refuerza la Seguridad de la Vuelta a Andalucía Femenina con unidades móviles de telemedicina

Por primera vez, la competición contará con un importante avance en seguridad y asistencia médica para las ciclistas gracias a la colaboración con Comitas e-Health, que desplegará unidades móviles de telemedicina de última generación La Vuelta a Andalucía Elite Women, también conocida como La Ruta del Sol, se celebrará del 29 de mayo al 1 de junio, reuniendo a las ciclistas más destacadas del pelotón femenino internacional en cuatro etapas, que recorrerán las provincias de Cádiz, Jaén, Granada y Málaga. Este año, la competición contará con un importante avance en seguridad y asistencia médica gracias a la colaboración con Comitas e-Health, que desplegará unidades móviles de telemedicina equipadas con sistemas de Rayos X de última generación.

Comitas e-Health, una empresa líder en telemedicina con más de 25 años de experiencia, se ha asociado con la organización de la Vuelta a Andalucía Elite Women para ofrecer soluciones innovadoras de diagnóstico y tratamiento médico in situ. Las unidades móviles estarán presentes en la meta de cada etapa, proporcionando servicios de radiología digital que permitirán a los equipos médicos diagnosticar y tratar lesiones de forma inmediata, sin necesidad de trasladar a las ciclistas a centros hospitalarios.

"Estamos encantados de colaborar con Comitas e-Health para mejorar la atención médica en la Vuelta a Andalucía", comentó el director general de la carrera. "La capacidad de realizar diagnósticos rápidos y precisos sin necesidad de desplazarse a un hospital cercano añade un valor incalculable a la seguridad y bienestar de las ciclistas".

En la última "La Vuelta" ciclista a España de 2023, Comitas e-Health atendió en su unidad móvil durante las 21 jornadas y más de 3.000 kilómetros de celebración de la Vuelta 23, realizando más de 80 radiografías a los corredores. "Tal ha sido el éxito que este año volvemos para proteger la salud de los corredores".

Innovación en la atención médica deportiva

La introducción de estas unidades móviles representa un hito en la atención médica de eventos deportivos, permitiendo realizar radiografías directamente en el entorno de la carrera. Esta tecnología facilitará la rápida identificación de lesiones osteoarticulares, como fracturas y fisuras, lo que es crucial en el ciclismo, donde las caídas y accidentes son frecuentes.

Aquellas ciclistas que necesiten atención médica podrán ser evaluadas en cuestión de minutos, gracias a la capacidad de estas unidades para ofrecer imágenes radiológicas claras y precisas al instante. Esto no solo mejorará la seguridad de las participantes, sino que también permitirá una gestión más eficiente de las emergencias médicas durante la competición.

Aquilino Antuña, CEO de Comitas eHealth, destacó la importancia de esta colaboración: "nuestras unidades móviles equipadas con sistemas de Rayos X y telemedicina aportan un gran valor añadido al mundo deportivo. Esta iniciativa no solo mejora la atención médica en el evento, sino que también demuestra el potencial de nuestras soluciones en otras competiciones deportivas en España y Europa. Nuestra compañía presta servicios sanitarios de telemedicina a diferentes entornos como residencias de ancianos, hospitales privados como los que poseen Vithas o Quiron, numerosas competiciones deportivas, así como dando servicio en diferentes misiones humanitarias en Afganistán y Libia. Contamos con una red privada y aislada de internet con los más avanzados sistemas de seguridad y una gran flota de unidades móviles y equipos de telemedicina".