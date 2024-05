Azulejos hidráulicos personalizados, tanto en colores, como en acabados y estilos

Los azulejos hidráulicos son reconocidos por sus patrones de colores intensos y detalles de diseño adornados con flores u otros elementos similares. Si bien este tipo de azulejos tiene mucha historia, aún son implementados en las viviendas actuales, debido a que reflejan belleza y calidez. Sin embargo, la mayoría ha quedado obsoleto en cuanto a diferenciación, manteniendo el mismo estilo retro y gama de colores similares. Pero ahora, los azulejos hidráulicos pueden ser personalizados, siempre y cuando se contraten a especialistas en el área que sepan cómo agregar cada elemento de forma precisa y a medida. Este tipo de azulejos personalizados combinan el estilo del pasado con la innovación del presente.

Azulejos hidráulicos personalizados: la nueva tendencia en hogares Por lo general, las personas suelen adquirir azulejos hidráulicos para colocar en sitios específicos, tales como el suelo de la ducha o las zonas exteriores. Sin embargo, muchas personas suelen descartar esta opción cuando no encuentran el estilo de azulejo que se adapte mejor al diseño de sus propiedades, ya que a veces, cuando alguien tiene una idea muy clara en su cabeza, le cuesta encontrar la opción ideal entre los centenares de diseños que existen.

Una excelente opción para resolver este inconveniente, es contratar una compañía especializada en azulejos personalizados y la decoración de viviendas que ofrezcan este servicio. Actualmente, estos productos pueden ser customizados con diferentes colores y acabados, a partir de diseños predefinidos. En empresas como Duritti, los clientes pueden seleccionar el color que deseen entre más de 30 opciones de la carta RAL. Además, pueden elegir el acabado, ya sea mate, brillo e incluso antideslizante. De esta manera, no tienen que romper la estética de sus propiedades, ni modificar la personalidad o el estilo, solo por unos azulejos.

¿Cuáles son los beneficios de instalar azulejos personalizados hidráulicos en el hogar? La durabilidad y resistencia de los azulejos hidráulicos los convierten en elementos sumamente beneficios para la construcción, remodelación integral o reforma parcial de una propiedad. Esta resistencia hace que muchos propietarios y empresas los implementen en lugares como la cocina o el baño, donde predominan la humedad y las altas temperaturas. Los azulejos también son muy sencillos de integrar, sobre todo cuando están personalizados a medida. Así se obtienen resultados muy versátiles para cualquier zona del hogar, como las paredes, suelos, techos y otros espacios exteriores e interiores.

Por otra parte, los azulejos tipo hidráulicos son muy fáciles de mantener. De hecho, no es necesario acudir a procesos complejos para extender la durabilidad de los mismos. Como punto extra, producen una sensación de amplitud a los espacios, así como un contraste impactante y diferente. Por eso son tan convenientes para mejorar la estética de sus baños, cocinas, salas, áreas de juego, entre otros.

Duritti ha incorporado recientemente un servicio de personalización de azulejos hidráulicos para particulares y empresas. Este servicio implica con un pedido minimo de 10 metros, se puede personalizar el azulejo hidráulico, manteniendo una muy buena relación calidad-precio.