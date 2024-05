Autónomo logra cancelar deuda de 97.696 € con Deuda Cero Canarias

La historia de este tinerfeño comienza con el emprendimiento de un pequeño negocio, justo antes de que surgiera la pandemia del coronavirus. Pese a las ayudas y moratorias aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos económicos de la pandemia, al igual que muchos otros empresarios, este emprendedor no pudo superar el trance y terminó por cerrar su local, no sin antes haber acumulado una cantidad de deuda importante que ascendía casi a los cien mil euros.

Lamentablemente, es el precio que algunos han tenido que pagar por intentar cumplir el sueño de ser su propio jefe, y de tener una mayor libertad económica. Por suerte para este emprendedor, en la actualidad existe un mecanismo que abre la puerta a poder comenzar desde cero y de tener una segunda oportunidad, sin el peso que supone un endeudamiento impagable.

Este tinerfeño acudió al despacho de abogados Deuda Cero Canarias, quienes se pusieron manos a la obra y, tras estudiar su caso, le dijeron que era viable comenzar con el procedimiento. Luego de unos meses de mucho papeleo y trámites judiciales, han podido dar la noticia a su cliente de que habían podido cancelar sus deudas

La Ley de Segunda Oportunidad Esta ley surgió en el año 2015 para ofrecer una vía legal a aquellas personas físicas y autónomos en situación de insolvencia, con el objetivo de que puedan librarse de sus deudas y obtener un nuevo comienzo financiero. Tras su entrada en vigor y unas cuantas modificaciones legislativas, cuya necesidad se ha evidenciado a lo largo de los años, la legislación ha podido solventar las trabas que inicialmente existían como la exigencia de un procedimiento previo de negociación, con nombramiento de un mediador concursal, para de esa manera tener una herramienta eficaz que logre dar una segunda oportunidad a quienes lo necesitan.

Los beneficiados de esta normativa no son solo los individuos insolventes o en condición de sobreendeudamiento, sino también los profesionales autónomos que enfrenten dificultades financieras similares. Esta legislación supone la cancelación del peso abrumador de los compromisos de pago obligado, además de reducir el estrés asociado a impagos y proteger los bienes esenciales de la vida cotidiana.

Cómo acceder a la Ley de Segunda Oportunidad con Deuda Cero Canarias Para quienes desean acogerse a esta normativa, Deuda Cero Canarias pone a disposición un experimentado equipo jurídico capaz de estudiar la viabilidad del caso (relación de deudas y bienes, ingresos, situación familiar, etcétera), y de preparar todos los documentos necesarios para iniciar el procedimiento judicial con una demanda ante los Juzgados de lo Mercantil. La tramitación puede desde abarcar la elaboración de un plan de pagos y la exoneración total de las deudas hasta la eliminación del nombre en los registros de ASNEF.