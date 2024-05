El desarrollo de productos es un proceso complejo y estratégico que va más allá de la creación de bienes y servicios. Esta tarea se centra en diseñar, planificar y lanzar artículos que no solo satisfagan necesidades, sino que también generen conexiones emocionales y establezcan significados duraderos.

A través de tecnología de vanguardia, el holding Innzpira colabora con empresas de todos los sectores durante esta fase. Esta firma se especializa en comprender deseos y captar inshigts para atraer a un público objetivo. Su metodología, basada en psicología predictiva y machine learning contribuye a dar vida a productos y servicios que interpelan a los clientes de manera profunda.

¿Qué cualidades debe tener un producto o servicio exitoso? Un producto o servicio exitoso debe poseer varias cualidades específicas que sean capaces de forjar vínculos con los consumidores. No se trata solo de sus características tangibles, esas que cumplen una función práctica determinada, sino del significado y las emociones que evocan.

A propósito de esto, todos los productos tienen un significado emocional particular, que trasciende su utilidad o su materialidad. Se trata de un sentido que se construye simbólicamente y conecta con un público objetivo específico. Además, hay que tener en cuenta que las personas suelen comprar o consumir bienes y servicios que los hacen sentir bien o los ayudan a convertirse en eso que quieren ser.

Entonces, ya sea proporcionando felicidad, seguridad o una sensación de logro, las cualidades del producto deben conectar con las aspiraciones, emociones y valores del cliente. En este sentido, el valor simbólico tiene que estar relacionado con algo significativo para el usuario, como el estatus social, la identidad personal o la pertenencia a un grupo específico. Al mismo tiempo, el bien en cuestión debe resultar relevante. Esto significa que tiene que estar alineado con necesidades y deseos específicos. De esta manera, puede ser elegido, recomendado y comprado nuevamente.

Entonces, si las cualidades significantes y emotivas se equilibran con la calidad y la innovación, un producto puede crear un vínculo emocional y funcional con el consumidor. De este modo, es posible asegurar un éxito de ventas.

Cómo detectar las cualidades relevantes de un producto Lo esencial del desarrollo de productos se encuentra en la capacidad de identificar y capturar insights emocionales y simbólicos que interpelan a un público objetivo determinado. Con respecto a esto, Innzpira cumple un rol relevante en este proceso, ya que proporciona a las empresas herramientas clave para descubrir significado y cualidades que sus clientes específicos anhelan.

A través de su tecnología de análisis psicométrico y machine learning, esta firma permite conocer la psicología de un público de una manera detallada y precisa. Esto facilita la creación de productos que los consumidores deseen adquirir, usar y recomendar. Basándose en la identificación de insights generativos, esta empresa revela representaciones valiosas que ayudan a descubrir y desarrollar un producto capaz de generar un impacto duradero en un mercado específico.

Con el apoyo de Innzpira es posible llevar a cabo el desarrollo de productos exitosos.