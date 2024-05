Caltico presenta la solución para la gestión comercial; Microsoft Dynamics 365 for Sales

En el pasado, la administración y seguimiento de los datos de los clientes debía realizarse de forma manual, utilizando diversos elementos independientes, como libretas de apuntes, hojas de cálculo y correo electrónico.

Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, hoy en día, las empresas tienen a su disposición herramientas integrales, que permiten automatizar y agilizar la recopilación, registro y gestión de la información de los consumidores para potenciar las ventas.

En ese sentido, Dynamics 365 for Sales se ha convertido en un referente tanto para empresas grandes como pequeñas, ya que se trata de una solución centralizada que permite que distintos grupos de trabajo tengan acceso a la información de los clientes, además de modificarla oportunamente y establecer relaciones con ellos.

Por lo tanto, este CRM es un instrumento esencial cuando se busca impulsar las ventas. Pero, para conseguir esto, es importante que la implantación y configuración se realice de forma personalizada, mediante los servicios de compañías especializadas como Caltico. Esta se empeña en adaptar el software en función de las necesidades reales de la empresa contratante.

Gestión centralizada de la actividad comercial Caltico destaca que la principal cualidad de Dynamics 365 CRM es que está diseñada para abordar simultáneamente las tres áreas involucradas con la actividad comercial: ventas, marketing y atención al cliente.

En general, el módulo de ventas está destinado a registrar, almacenar y compartir información relativa a cuentas, contactos, oportunidades de negocio, tareas, citas, llamadas, correos electrónicos, etc.

Mientras tanto, la función del campo de marketing es gestionar la creación de campañas para que la organización mantenga informada a su clientela sobre el lanzamiento de nuevos productos o servicios, descuentos y promociones. Normalmente, esto se lleva a cabo a través del correo electrónico.

Por su parte, el módulo de atención al cliente se enfoca en facilitar la gestión de solicitudes de información, incidencias, reclamaciones y casos. El objetivo de centralizar el servicio al cliente mediante el CRM es optimizar los tiempos de respuesta, hacer seguimiento posventa y, en consecuencia, mejorar continuamente el trato a los consumidores.

Interfaz sencilla Cabe destacar que Dynamics 365 for Sales ofrece una serie de ventajas adicionales, como el hecho de que mantiene una interfaz amigable, gracias a que tiene la presentación tradicional de otros productos creados por Microsoft. Por consiguiente, los empleados aprenden a utilizar la herramienta rápidamente y los requerimientos de capacitación son mínimos.

Asimismo, dicho software tiene la cualidad de que se encuentra 100 % en la nube, así que la organización no necesita invertir en infraestructura. Además, también existe una versión híbrida, para quienes ya cuentan con almacenamiento local.

Por último, es importante mencionar que Dynamics ofrece un sistema de licencias de pago por uso y permite adquirir aplicaciones CRM de forma individual. Esto garantiza un diseño personalizado, sin que la empresa tenga que pagar por funciones que no necesita.