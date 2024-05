iF DESIGN AWARD premia la fusión de seguridad y estética de la puerta rápida de seguridad de ASSA ABLOY

Cuidar la seguridad de las personas en entornos públicos y comerciales con sistemas de seguridad de alta calidad y tecnología de vanguardia se ha convertido en algo indispensable en cualquier proyecto de arquitectura. En este sentido, ASSA ABLOY Entrance Systems, una empresa dedicada al diseño, fabricación e instalación y mantenimiento de puertas automáticas y soluciones de seguridad para accesos, ha sido premiada con el iF DESIGN AWARD 2024, por la excelencia en el diseño de su puerta rápida de seguridad, SG Expression.

SG Expression de ASSA ABLOY ganador del iF DESIGN AWARD IF International Forum Design GmbH, la organización independiente de diseño más antigua del mundo, con base en Hannover en Alemania, cada año organiza el certamen iF DESIGN AWARD para reconocer la labor de los mejores exponentes en el ámbito del diseño.

Entre casi 11.000 competidores provenientes de más de 72 países del mundo, SG Expressión se alzó como la ganadora en la categoría de productos para el sector público/minorista, elegida por un selecto jurado conformado por 132 importantes expertos en el diseño. El reconocido galardón reconoce la perfecta fusión de seguridad, movimiento y emoción del diseño de la puerta rápida de seguridad fabricada por ASSA ABLOY, avalando la extraordinaria conjunción entre estética y funcionalidad.

Desde el año 1954, el premio iF DESIGN AWARD se ha distinguido como un galardón de alto renombre y reputación a nivel internacional, con sello de excelencia en el diseño, que premia los mejores productos y proyectos en diferentes categorías. Entre ellos destacan Productos, Envases, Comunicación, Diseño de servicios, Arquitectura y Arquitectura de Interiores, entre otras disciplinas del sector industrial.

SG EXPRESSION, solución de acceso seguro y tecnológico SG EXPRESSION, el innovador modelo de puerta rápida de ASSA ABLOY cuenta con un diseño elegante y minimalista conformado por delicados acabados y materiales personalizables que se adaptan a cualquier visión arquitectónica.

Sus sensores y sistemas de control inteligentes con tecnología avanzada permiten ofrecer una detección precisa, garantizando a los usuarios una experiencia de paso eficiente y fluida. Por su parte, su amplia área de paso y su interfaz intuitiva proporcionan una experiencia de usuario rápida y sin complicaciones, permitiendo un movimiento sin esfuerzo a través de la puerta.

Cabe destacar que la empresa dispone de un amplio catálogo de productos de control de seguridad en entradas como pasillos antirretorno, tornos convencionales, tornos de altura completa y portales de seguridad entre otras, que pueden consultarse a través de su página web.

En definitiva, las soluciones de acceso de ASSA ABLOY superan los límites de estética y funcionalidad, cautivando con su diseño elegante y tecnología de seguridad de vanguardia que mejora la experiencia de los usuarios y con capacidad de adaptarse a cualquier estilo arquitectónico.