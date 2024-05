Somos lo que hacemos con lo que somos

Muchas veces he oído a la gente decir que la vida es una mentira. Para saber si esto es verdad, tendríamos que entrar en la definición de las palabras “vida” y “mentira. Según el contexto en la que está situada la palabra vida, creo que se refiere a los caminos por los que la sociedad nos conduce. Tales como: “el tanto tienes tantos vales”, el consumismo, el egoísmo, la traición, la política, etc. Y mentira es: “Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa”.

Pero, en el contexto en el que está situada esta palabra, yo entiendo que se refiere a que esos caminos en los que la sociedad pretende meternos, conscientemente son erróneos.

En mi opinión, esta frase es infantil. Porque culpabiliza a la sociedad de lo que hicimos con nuestra vida o nos hicieron los demás sin que nosotros tengamos ninguna responsabilidad. Vamos a ver, no digo que la sociedad sea un dechado de virtudes, pero pienso que uno es dueño de dejarse influenciar o no. No podemos elegir lo que nos encontramos, pero sí lo que hacemos con lo que hayamos en el camino. Lo que cuenta y lo que nos define, creo yo, es que nuestras obras tengan el sello de ser auténticas.