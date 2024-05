Cuando el pasado es el presente y el futuro, el pasado

No soy especialmente aficionado al fútbol. En realidad, a casi ningún deporte, si, acaso, al tenis. No obstante, no he podido sustraerme al “culé-bron”, omnipresente estas últimas semanas en todos los informativos, particularmente en la programación deportiva.



Primero, Xavi, a quien no tengo el gusto de conocer, anunció, hace meses, su marcha a final de temporada por el bien del equipo y de la institución blaugrana; después, hace apenas unas semanas, una performance de amplias y campechanas sonrisas y fuertes apretones de manos y carantoñas le convirtieron en la esperanza culé para la próxima edición del campeonato y, hace pocos días, en el Barça, ponen la camiseta del entrenador en otro maniquí y fichan a un nuevo entrenador, terminando abruptamente con las ilusiones del irredento entrenador culé, que insiste en que las cosas se han hecho bien, solo que no se ha ganado.

Yo no conozco la trastienda de las negociaciones entre unos y otros en el club. Supongo que, de puertas para adentro, cada uno tendrá su versión, como los periodistas del ramo, que, por lo que he podido observar, en el caso de los probarcelonistas, hacen verdaderos ejercicios de equilibrismo y contorsionismo para justificar tanta contradicción y trasladar la idea de que lo uno y su contrario son comportamientos igualmente racionales.

Es una evidencia, me parece, que, desde hace bastantes años, en los discursos públicos donde aparece el adjetivo “catalán”, la racionalidad es la gran ausente: solo se habla de deseos secesionistas, sentimientos nacionales, ilusiones libertarias, voluntad popular, derechos a decidir, elegancia futbolística…, y no de trabajo estable, de libertad lingüística, de acceso a la vivienda, de seguridad pública, de atención sanitaria o de meter goles y de evitar encajarlos, es decir, de lo que importa en la vida real.

Cuando en la vida, como en el fútbol, que es parte de ella, priman el estilo, el ADN, la sensiblería melancólica, el empeño por ser distinto pase lo que pase, por más que se fracase una y otra vez estampado contra la realidad; cuando se sustituyen las consecuencias adversas por soflamas tan embusteras como amables, culpabilizando a otros de no alcanzar las quimeras ansiadas, cuando, en definitiva, la posverdad (la realidad “alternativa” y falsaria, fruto de dar por válidas un conjunto de mentiras —conscientemente o no—, con las que se ha elaborado un relato aparentemente coherente) es la base sobre la que se construyen los futuros, que se van malogrando uno tras otro, es porque ha triunfado en la sociedad una anarquía intelectual que se ha convertido en el principio rector de todo proceder.

Lo del Barça, no es sino una muestra más de lo mismo, de una alienación colectiva, de la que, según los casos, no se quiere o ya no se puede escapar, y en la que se persiste, entre otras cosas, porque sería durísimo descubrir que uno ha estado viviendo en un mundo virtual, que el motivo por el que no se es libre no es ajeno, sino propio, que se ha estado atrapado, con gusto, en un decorado de cartón-piedra y gomaespuma, del que se ha expulsado, por acción u omisión, a los que revelaban la fantasía, más aún, si se rebelaban contra ella.

Pero es que, por más que algunos se empeñen en lo contrario, no hay nada más español que un catalán, y, si no, recuerden las palabras de Segismundo (un españolazo), que bien podrían ser las de cualquier líder secesionista, hace casi cuatrocientos años: “¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción; y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”.