Elegir un seguro de decesos de prima única de la mano de Seguros Academy

La muerte de una persona supone para su familia una serie de gastos económicos y múltiples trámites que resultan difíciles de realizar en un momento tan delicado. El seguro de decesos de prima única es en estos casos una solución viable, ya que garantiza una cobertura económica a las familias para atender los gastos generados por el servicio funerario, así como asistencia profesional para llevar a cabo todos los trámites.

Los especialistas de Seguros Academy explican en detalle en qué consiste este tipo de seguros. Es firma puede ayudar a contratar un seguro de decesos de prima única con las coberturas ideales, con la orientación de sus expertos. Su equipo de asesores de seguros cuenta con una experiencia de más de 65 años, lo que les permite ofrecer información actualizada y de valor a los asegurados.

¿En qué consiste un seguro de decesos prima única? Se trata de una solución disponible únicamente para personas mayores que no cuentan con un seguro de decesos. La contratación de prima única supone la realización de un único pago por parte del asegurado, lo cual garantiza la prestación del servicio de sepelio al momento de su fallecimiento. Por lo general, las compañías aseguradoras destinan este tipo de seguro a personas de 70 años en adelante o que padecen algún tipo de enfermedad que no les permite contratar otro tipo de primas.

Desde Seguros Academy detallan que el seguro de decesos de prima única se diferencia de otras opciones, en que solo se asume un gasto. Por lo general, es de más o menos 4.000 € en un único pago para contratar coberturas muy parecidas a las que ofrece un seguro de decesos normal.

No obstante, los expertos recomiendan siempre verificar los aspectos que cubre un seguro de prima única antes de su contratación. Por ejemplo, factores como el traslado, tanto nacional como internacional, gastos de fallecimiento, nicho o incineración, así como la gestión de trámites y cobertura médica con descuento. Estos son algunos de los criterios principales que usualmente ofrece un seguro de decesos de prima única y que pueden ayudar a garantizar la tranquilidad de los familiares en esta situación dolorosa.

Asesoramiento especializado en materia de seguros A la hora de contratar un seguro de decesos de prima única, son varias las dudas que pueden surgir. Por lo tanto, es recomendable solicitar el asesoramiento de expertos en la materia para elegir la opción que más se adecúe a las necesidades de cada persona o familia. Seguros Academy ofrece la posibilidad de recibir orientación profesional de la mano de sus especialistas con amplia experiencia. De hecho, sus servicios se enfocan en proporcionar información y asesoría personalizada. Además, se compromete a priorizar a los asegurados y contribuir a que puedan tomar decisiones informadas con relación a la prima que más les convenga.

Desde la página web de Seguros Academy es posible contactar con sus expertos y recibir toda la orientación necesaria para contratar un seguro de decesos prima única.