Maximizar el espacio con las ventajas de los canapés abatibles en hogares pequeños

La necesidad de aprovechar el mayor espacio posible en lugares reducidos dentro de una vivienda apartamento, lleva a muchos clientes a prestar más atención a los muebles que deben utilizar, siendo los canapés abatibles una de las opciones más practicas y que ofrece excelentes resultados.

Los artículos de descanso, sofás y complementos para el hogar son importantes cuando se trata de amueblar y dar vida a los espacios. En La Tienda HOME hay un catálogo muy variado y amplio de este tipo de productos, entre los cuales se incluye una variedad de canapés abatibles, perfectos para quienes buscan practicidad y aprovechamiento de espacios en un único mueble. Esta empresa no solo ofrece asesoramiento personalizado a sus compradores, sino que además trabajan con los mejores fabricantes a nivel nacional.

Aspectos importantes al elegir un canapé En primer lugar, hay que tener en cuenta que lo más importante al elegir un canapé no es la estética, sino la estructura. Esta debe ser sólida y resistente para que no ceda al peso ni se deforme. Lo ideal es que la parte interior esté reforzada, para que el tiempo de duración sea largo. También es fundamental el material utilizado.

La distribución de los espacios debe ser práctica a la hora de manipular y organizar el interior. También es necesario que la medida del colchón sea del mismo tamaño del canapé. Sin olvidar que debe ser seguro y ofrecer buena estabilidad, por lo que, mientras más pesado, mejor.

Otra de las primeras cosas que se deben considerar a la hora de comprar un canapé abatible es el espacio en su interior y cuánto del mismo se va a necesitar para almacenar. De igual manera, se deberá considerar su altura, ya que mientras más alto, se contará con más espacio.

Tipos de canapés abatibles Cuando la prioridad es maximizar espacios, existen muchos tipos de muebles que pueden ayudar a conseguir estancias más amplias, ordenadas y funcionales. En ese sentido, es bueno tener muebles plegables o multiuso, es decir, muebles que sirvan para más de un propósito, como el sofá cama o una mesa de centro–baúl para guardar cosas.

En cuanto a canapés abatibles, hay varios modelos, diferenciados por su sistema de apertura y estructura. Los más comunes son lo de apertura frontal, que se elevan verticalmente desde el pie de la cama. También está el canapé abatible de apertura lateral, que se abre desde uno de sus lados, y es perfecto para habitaciones con poco espacio.

Por último se puede mencionar al canapé con cajones, que además de elevar el colchón, cuenta con cajones en los laterales para almacenamiento extra. Esta es una de las razones por la que cada vez son más populares los canapés frente a los sistemas clásicos de cama, como la base tapizada o el somier.