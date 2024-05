Centro Estética El Pilar apuesta por un método eficiente y definitivo para quitar las estrías con láser

Las estrías son imperfecciones cutáneas, en forma de líneas sinuosas, que aparecen en zonas estratégicas del cuerpo como el abdomen, los muslos, los glúteos o los senos. Estas ocurren cuando la piel se estira de manera sostenible y hace que las fibras de colágeno y elastina se rompan.

Aunque estas áreas irregulares no constituyen un problema de salud, pueden generar incomodidad e impactar de forma negativa en la autoestima de quienes las padecen. Por fortuna, hoy en día existen múltiples soluciones innovadoras que permiten corregir este problema de manera definitiva.

En ese sentido, en Centro Estética El Pilar disponen de una tecnología avanzada para eliminar estrías láser con resultados óptimos, duraderos y aptos para todo tipo de piel.

En qué consiste la eliminación de estrías con láser El procedimiento estético se ejecuta mediante un láser de alta potencia que se emplea sobre la piel. Este aparato no solo provoca que la zona de la piel se caliente, sino que también estimula la formación de colágeno y activa la circulación de la sangre, lo que contribuye a alcanzar una piel más firme y elástica.

En Centro Estética El Pilar utilizan láser de neodimio Yag que se distingue de otros láseres tradicionales, ya que dispone de tres tipos de pulsos diferentes que emiten ondas de luz por segundos, adaptándose a las necesidades de las distintas pieles. Esta tecnología se aplica según las clases de lesión. Si las estrías son recientes se emplea un láser colorante pulsado y, si están cicatrizadas, la opción es el láser fraccionado no ablativo.

A su vez, el dispositivo también es eficiente para la eliminación de diferentes tipos de estrías como las de color blanco, rojizas, atrópicas, de distención y gravídicas, dado que proporciona una solución eficiente y amplia para combatir cualquier afección de la piel.

Cabe destacar que el procedimiento para eliminar estrías con láser dura media hora aproximadamente, tiene un tiempo de recuperación total de entre 2 a 3 días y es indoloro para el paciente. La magia de este tratamiento es que logra una piel sana y estéticamente renovada, sin tener que recurrir a cirugías.

Resultados visibles desde la primera aplicación Aunque los primeros resultados para eliminar estrías láser se pueden percibir desde la primera aplicación, los expertos en el área destacan que recién a partir de la tercera sesión (5 a 7 días) es cuando se empieza a apreciar una atenuación de estas atrofias cutáneas. No obstante, todo depende también del tipo de piel y las estrías de cada paciente.

En todo caso, lo más recomendable es recurrir a los servicios profesionales de los expertos del Centro Estética El Pilar, quienes son capaces de ofrecer una primera consulta gratuita donde evalúan las características de cada estría, además de determinar el número necesario de sesiones para eliminar el inconveniente estético por completo.