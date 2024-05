Distroller presenta a los Ksi-Meritos Galatzi: una aventura cósmica llena de brillo y misterio

Distroller, la marca reconocida por su creatividad y originalidad en el mundo de los juguetes neonatales, presenta su último lanzamiento: los Ksi-Meritos Galatzi. Estos dos personajes estelares provienen de una galaxia muy lejana y traen consigo una experiencia única llena de brillo y misterio Distroller presenta a Estelita Guerarllu y Celeste Quelecuestepertenecientes a la subcategoría Traditional Nurturing Dolls, estos dos nuevos personajes se alienan a la tendencia global Wow Factor, con su efecto glow in the dark ofrecen una experiencia única de juego que estimula los sentidos de manera emocionante a través de sus acabados llamativos y su creativo storytelling.

En un universo donde las estrellas brillan con intensidad y los secretos del cosmos esperan ser descubiertos, los Ksi-Meritos Galatzi llegan para iluminar el mundo de los niños en un viaje cósmico lleno de diversión y aventura.

Estelita y Celeste: dos estrellas que bajan del cielo

Estelita Guerarllu es una amante de la astronomía que disfruta descubriendo nuevas constelaciones en el cielo. Su mayor inspiración es Bluno Marz, y es tan fanática de su ídolo que podría pasar todo el día en pijama observando las estrellas y soñando con explorar el universo.

Celeste Quelecueste es una Ksi-Merito llena de energía y vitalidad. Siempre está tan 'apuradita' que parece ir a la velocidad de la luz. A pesar de su ajetreada agenda, siempre encuentra tiempo para cumplir los deseos de sus mejores amigos. Sin embargo, hay un pequeño detalle: solo pasa cada 17 meses. Una experiencia única en el universo de los juguetes neonatales

Estos adorables personajes llegan con su Ksi-Suerito galáctico, lleno de vitaminas y energía cósmica para acompañarlos en sus aventuras. Su neo-incubadora se transforma en un proyector de luz que permitirá ver las estrellas del neo-espacio y descubrir las constelaciones más sorprendentes.

Para descubrir todos los secretos del universo junto a los Ksi-Meritos Galatzi hay que colocarlos en lugares oscuros que les recuerden al espacio y así brillarán con su resplandor galáctico. Con ellos, cada momento se convertirá en una emocionante exploración cósmica llena de diversión y misterio. Un mundo lleno de estrellas, brillo y magia en compañía de Estelita y Celeste.

Más sobre Distroller

DISTROLLER es una marca de retailtainment y diseño orgullosamente 102% mexicana pionera en ofrecer experiencias de diversión disruptivas que generen momentos de alegría sin límites. Enfocada en estimular la imaginación y la creatividad a través de productos coloridos, divertidos e inspiradores.

No importa que tengas 0 o 102 años, Distroller es un lugar donde todas las especies son bienvenidas, celebrando en lo ordinario lo extraordinario. Los productos de Distroller están diseñados para animar a los niños a abrazar su individualidad y sentirse orgullosos de quienes son.

Ya sea a través de sus coloridas tiendas, sus personajes imaginativos o sus innovaciones, Distroller crea un mundo de diversión del que los niños nunca querrán salir.

En octubre de 2018 aterriza en España, alcanzando el éxito y posicionándose, tras dos meses de su lanzamiento, como el top ventas de juguetes en la categoría de nurturing dolls y large dolls de la mano de 3 de sus productos estrella: Neonatos, Chamoy y Amiguis y Virgencita plis.

La marca generadora de ideas, diseños y contenidos apuesta por la experiencia en todas sus facetas, contando así con un personaje que, bajo el nombre de enfermera Tania, es la encargada de crear un vínculo con el público.

