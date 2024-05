El sistema PENETRON de ClauniCanarias emplea tecnología de cristalización para producir hormigón de alta calidad

La tecnología de cristalización se ha consolidado como un elemento fundamental para mejorar la seguridad y calidad de la producción de ciertos productos. El hormigón, por ejemplo, consigue resistencia, durabilidad y rendimiento mayores cuando es expuesto a este proceso.

Por esta razón, cada vez más constructoras, fábricas e industrias apuestan por este tipo de productos, ya que les permiten potenciar sus servicios y ofrecer resultados más prometedores a sus clientes. En particular, la compañía ClauniCanarias es conocida por comercializar artículos creados bajo el sistema PENETRON, incluyendo hormigón o concreto.

Tecnologías de cristalización y sistema PENETRON ClauniCanarias distribuye y vende productos de impermeabilización capilar cementosos que han pasado por un proceso de cristalización basado en el sistema PENETRON. Estos artículos están compuestos por hormigón, cuarzo, arena y otros elementos de alta calidad. De esta manera, es posible generar un material más durable y resistente. Se trata de una solución con la que particulares y negocios pueden llevar a cabo proyectos grandes. Además, estos productos son asequibles, prácticos y efectivos.

Actualmente, la tecnología de impermeabilización y cristalización que emplea esta empresa tiene más de 4 décadas en constante operación y mejoría. Por lo tanto, esta compañía puede garantizar a sus clientes la distribución o venta de un producto de primera mano. Además, su equipo está comprometido con ofrecer un hormigón cuya elaboración no genera emisiones de carbono.

Por lo tanto, las empresas que compran estos artículos obtienen dos beneficios: calidad en cristalización de cemento y apoyo para el cuidado del medioambiente.

¿Cuáles son las ventajas más importantes del sistema PENETRON? Una de las ventajas del sistema PENETRON es su capacidad para penetrar a gran profundidad las estructuras. Esta característica, por ejemplo, permite el sellado de tractos capilares y grietas en el hormigón que poseen aproximadamente 400 micras de ancho.

Por otra parte, este sistema se convierte en una solución integral para el hormigón a tal punto que reduce la resistencia química y el accionar de otros elementos que impiden que dure por más tiempo. Por esta razón, el cemento creado bajo el sistema PENETRON y la tecnología de cristalización resulta más rentable, permanente y resistente.

A diferencia de otros artículos de hormigón, este no se desgasta, desgarra ni perfora con facilidad. Además de esto, el cemento mejorado a partir de este sistema resulta versátil debido a que puede ser aplicado como un revestimiento para solucionar problemas macro. Sumado a ello, el sistema PENETRON no es tóxico y está aprobado a nivel nacional e internacional.

Por último, ClauniCanarias cuenta con una red extensa de distribuidores de hormigón cristalizado e impermeable que está autorizado a nivel mundial por distintos organismos legales. Actualmente, los productos de esta empresa pueden ser usados en acuarios, túneles, estacionamientos, muros perimetrales, techos de concreto, cajas de ascensores y otras estructuras.