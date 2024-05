Puraenvidia anuncia la II edición de CONVERSION WEEK del 1 al 4 de octubre

La agencia de marketing digital Puraenvidia, anuncia la segunda edición de CONVERSION WEEK, uno de los eventos más destacados en el campo de la Optimización de la Tasa de Conversión (CRO). Este evento, que se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2024, ofrecerá una modalidad híbrida: online, mixta o presencial en Málaga.

Puraenvidia se caracteriza por fusionar creatividad y CRO a través de su innovador servicio CROATIVIDAD. Con sedes en Málaga, Marbella y Madrid, la agencia se especializa en la transformación digital, herramientas de optimización y mejora de métricas para sus clientes, diseñando y ejecutando estrategias publicitarias que conectan los objetivos de las marcas con los deseos de sus clientes.

Estrategias que ofrecen resultados tangibles En el panorama actual del marketing digital, el Growth y la conversión digital son fundamentales para el éxito de cualquier negocio. La capacidad de optimizar la tasa de conversión no solo incrementa las ventas y el retorno de inversión, sino que también mejora la experiencia del cliente y fortalece la lealtad a la marca. En un entorno altamente competitivo, donde los consumidores tienen acceso a innumerables opciones, las empresas deben centrarse en estrategias de Growth que utilicen datos y tecnología avanzada para atraer, retener y convertir clientes de manera eficiente. La implementación efectiva de técnicas de CRO permite a las empresas maximizar cada punto de contacto con el cliente, mejorando la eficiencia de las campañas de marketing y reduciendo costos. Además, un enfoque en la conversión digital asegura que las acciones de marketing no solo generen tráfico, sino que también conviertan ese tráfico en resultados tangibles, impulsando el crecimiento sostenible del negocio. Con este contexto en mente, Puraenvidia ha creado CONVERSION WEEK para abordar la creciente necesidad de conocimientos y estrategias avanzadas en este campo.

Un encuentro con líderes del sector CONVERSION WEEK reunirá a expertos líderes nacionales en el ámbito de la conversión digital, proporcionando a empresarios y directores de marketing la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias de gran valor. El evento abordará tendencias y mejores prácticas en conversión digital, ofreciendo herramientas y estrategias clave para mejorar los resultados de negocio. Durante una semana, las sesiones incluirán ponencias, workshops, debates y entrevistas, creando un entorno dinámico y enriquecedor para los participantes. La agenda incluirá charlas inspiradoras de líderes de la industria, talleres prácticos, discusiones sobre las últimas tendencias, entrevistas con expertos y sesiones intensivas para desarrollar nuevas ideas. Según Habacuc Rodríguez, CEO de Puraenvidia: "CONVERSION WEEK es una oportunidad única para que los profesionales del marketing se reúnan, aprendan y crezcan juntos. Queremos ofrecer un espacio donde se compartan las mejores prácticas y se desarrollen estrategias innovadoras para mejorar la conversión digital." Este evento no solo será una plataforma para el intercambio de ideas, sino también un catalizador para la colaboración y el networking entre profesionales del sector. Los asistentes tendrán la oportunidad de establecer contactos valiosos, discutir desafíos comunes y explorar soluciones innovadoras en un ambiente colaborativo. Las sesiones están cuidadosamente planificadas para asegurar que cada participante obtenga el máximo valor de su experiencia, con actividades diseñadas para fomentar tanto el aprendizaje práctico como la inspiración estratégica. Las entradas estarán a la venta próximamente.