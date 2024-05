Ambiseint celebra su 20º aniversario con una Convención de Franquiciados en Ibiza

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero Costa, asistió a la inauguración de estas jornadas, destacando así el papel de la marca para la isla de Ibiza Ambiseint, la empresa líder en Marketing Olfativo ha celebrado su 20º aniversario en una memorable convención de franquiciados en el impresionante Hotel Ocean Drive Talamanca, Ibiza. Durante tres días, Ambiseint ha reunido a los más destacados franquiciados de su red de unidades operativas para conmemorar dos décadas de éxito e innovación.

La convención contó con la presencia del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero Costa, quien participó en la inauguración de las jornadas y expresó su apoyo a esta empresa que nació en la isla de Ibiza y ha llevado su nombre por todo el mundo, aromatizando los negocios de sus más de 100.000 clientes satisfechos a los que dan servicio mediante sus 106 franquicias y delegaciones propias repartidas por tres continentes.

Una historia de éxito y compromiso

Desde su fundación en 2004 por el emprendedor aragonés Fernando Castillo Sancho, Ambiseint ha revolucionado el sector del Marketing Olfativo. Lo que comenzó como una visión innovadora en Ibiza, se ha transformado en una referencia europea en su campo, desarrollando aromas corporativos y proporcionando firmas olfativas únicas para sus clientes en todo el mundo.

La empresa ha sido reconocida en numerosas ocasiones por su modelo de negocio y su compromiso con la calidad, la innovación, la sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Entre los galardones recibidos se incluyen el Premio al Mejor Modelo de Negocio, Premio al Concepto Nacional Start Up en Franquicia por la Asociación Española de Franquiciadores, los Premios Best Franchisee of the World, Premio a la Expansión Internacional por la AEF, Premio Europeo a la Calidad Empresarial y el Premio Europeo de la Tecnología e Innovación, entre muchos otros.

Masterclasses y actividades destacadas

Durante la convención los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en diversas masterclasses y talleres impartidos por expertos. Onofre Gasent, ingeniero y experto en marketing y negocios, ofreció una masterclass sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar a vender más. Marc Juan Marí, especialista en marketing digital impartió una interesante ponencia de como optimizar al máximo la publicidad y captación de clientes en Meta y Dolors Fargas, especialista en perfumería adaptada al marketing olfativo dirigió un taller olfativo de como determinados aromas son capaces de generar diferentes beneficios en entornos de negocio, que fue muy inspirador para los franquiciados y sobre todo para sus equipos comerciales.

Además de la parte formativa, se organizaron actividades lúdicas para mostrar a los asistentes esa Ibiza auténtica y desconocida por la mayoría, como una cata de vinos y aceites en los viñedos de la Bodega biodinámica Blacknose situados en un paraje privilegiado, donde la belleza natural se combina con un entorno paradisiaco y espectacular, creando un escenario perfecto para brindar por la celebración de los 20 años de historia de la enseña de la mariposa.

Los invitados también participaron en una travesía en barco a Formentera, donde pudieron disfrutar de las cristalinas aguas de esta isla mágica y bañarse en sus calas más secretas, fomentando un ambiente de camaradería y celebración entre los franquiciados.

Mirando hacia el futuro

La convención no solo ha sido una celebración del pasado, sino también una mirada al futuro. Recientemente, Ambiseint ha firmado un contrato de Máster Franquicia para Rumanía y Moldavia, además de en España, sigue en crecimiento en mercados internacionales como Portugal, México, Venezuela, Colombia, Aruba y Emiratos Árabes. La empresa sigue comprometida con la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones de Marketing Olfativo que continúen sorprendiendo y satisfaciendo a sus clientes y deleitando a los visitantes y empleados de estos.

Fernando Castillo, CEO, ideólogo y fundador de Ambiseint, destacó en su discurso: "En veinte años hemos llegado donde ninguno de nosotros soñaba. Hemos llevado con orgullo el nombre de Ibiza allí donde nos hemos implantado y hemos tratado de devolver a Ibiza parte de lo que esta Isla nos ha dado."

Compromiso social y colaboraciones altruistas

Además de su éxito comercial, Ambiseint ha mostrado un firme compromiso con la comunidad. En su programa de Responsabilidad Social Corporativa, ha colaborado altruistamente con el Área de Salud de Ibiza y Formentera, creando un aroma para humanizar la UCI del Hospital Can Misses. Desde 2016, este aroma ha contribuido a reducir el estrés y aumentar el bienestar en un entorno sanitario, beneficiando a miles de pacientes y sus familias.