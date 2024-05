Mañana más de 200 empresas ofertarán 2.000 puestos de trabajo en el Foro de Empleo de la UPV

La XXII edición de este Foro, convertido en el mayor foro de empleo universitario de España, será inaugurada por José Antonio Rovira Jover, Conseller de Educación, Universidades y Empleo Mañana se inaugura la vigésima segunda edición del Foro de Empleo que organiza la Universitat Politècnica de València (UPV) en el que participan más de 200 empresas que ofertan más de 2.000 puestos de trabajo, lo que la convierte en la mayor feria de empleo universitario de toda España.

Durante los dos días en los que se celebra el Foro de Empleo (29 y 30 de mayo), entre las 10 y las 18 horas, los jóvenes de cualquier universidad podrán visitar los estands que las empresas participantes han habilitado en boulevar central del campus de Valencia, hablar con los representantes de dichas empresas o, incluso, presentar sus currículos.

La pasada semana, los jóvenes de la UPV tuvieron la oportunidad de revisar sus currículos, realizar simulaciones y grabaciones de sus entrevistas de trabajo, de las que se han podido llevar una copia y un informe de la empresa acerca de la misma y cómo mejorarla y -por primera vez- revisar su huella digital; es decir, comprobar la información que cualquier empresa puede encontrar de ellos en Internet, sobre la que han recibido asesoramiento.

Para Lola Salvador, Vicerrectora de Empleo y Formación Permanente de la UPV "el Foro de Empleo es uno de los ejemplos más claros del éxito de la colaboración entre el mundo académico y el empresarial. Desde la Universitat Politècnica de València creemos firmemente que no puede haber progreso si empresas, universidades e instituciones no caminamos de la mano".

Inauguración del Foro

El acto será inaugurado mañana a las diez y media de la mañana por José Capilla, rector de la Universitat Politècnica de València y estará acompañado por José Antonio Rovira Jover, Conseller de Educación, Universidades y Empleo. Además, contará con la presencia de otros representantes de la Generalitat, de la universidad, de la patronal, sindicatos, delegación de alumnos y de colegios profesionales y asociaciones.

Para Ana Silvia Navarro, coordinadora de los programas de desarrollo de COSENTINO, "presentes desde hace más de 8 años, para nosotros el Foro de Empleo de la UPV es una de las principales citas del año. Acudimos buscando el mejor talento juvenil y mostrando nuestra amplia oferta de empleos de calidad.".

Para alumnos como Enrique Pastor Perez, graduado en ingeniería tecnologías industriales y estudiante del 2º curso del máster habilitante de ingeniería industrial, "había acudido otras ediciones al Foro, pero ahora que estoy acabando el Máster habilitante, me interesa mucho contactar con todas las empresas, especialmente las multinacionales. Para mí es una buena oportunidad para encontrar un hueco en el mercado laboral. Además, es muy fácil hablar con empresas que te interesan en un radio de pocos metros".

El Academic Ranking of World Universities (ARWU), popularmente conocido como el ranking de Shanghái -considerado internacionalmente como el indicador de universidades más prestigioso del mundo-, lleva dos décadas reconociendo a la UPV como mejor politécnica de España. Así mismo, otro indicador de referencia mundial, THE, incluye a la UPV entre las 200 universidades con mayor impacto social y económico del mundo.