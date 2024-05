Cómo saber en todo momento dónde están las maletas ya es posible gracias a un pequeño y sencillo dispositivo

Xtorm TravelTag ayudará a todas aquellas personas que viajarán este verano a localizar en un instante el equipaje, las llaves, la cartera o cualquier otro objeto personal que no se quiera perder de vista. Se trata de un ligero dispositivo que ha lanzado al mercado Telco Accessories Group (TAG) y que, emparejado a una app, ahorrará más de un problema a cualquier turista Los aeropuertos de las ciudades más visitadas están a punto de recibir a miles de turistas y sus correspondientes maletas. Y, una vez más, Telco Accesories Group (TAG) quiere ofrecer una solución sencilla y práctica para que la experiencia de descubrir una ciudad o un país sea completa y no perdamos de vista el equipaje, las llaves, la cartera o cualquier otro objeto personal.

Con un móvil y una aplicación, cualquier persona que adquiera un Xtorm TravelTag podrá estar segura de que dar con sus pertenencias será cuestión de unos segundos. El dispositivo que TAG ha lanzado al mercado ofrece a sus usuarios la localización de sus objetos más preciados de tres maneras diferentes: pidiendo ayuda a Siri, reproduciendo un sonido o utilizando la aplicación Apple Find My. Nunca más una persona tendrá la duda de dónde están sus cosas más valiosas.

Luis Miguel Manjón, máximo responsable en España de TAG, destaca que el dispositivo lanzado al mercado "apenas pesa 9 gramos, es muy fácil de usar y protege la privacidad y los datos que almacene. Además, ha sido fabricado de manera sostenible con una pila CR-2032 estándar que es muy fácil de cambiar. No se puede pedir más para un objeto práctico y que aumentará la tranquilidad de sus usuarios, que quieren viajar sin perder nada".

En la misma línea ecológica y ergonómica del Xtorm TravelTag se encuentran las fundas para tablets ECO diseñadas por TAG. Los últimos modelos lanzados al mercado, de la marca Gecko Covers, han sido fabricados totalmente a partir de elementos reciclables y 100% sostenibles.

Estas fundas ofrecen la protección perfecta para la nueva gama iPad Air 2024, así como para la nueva gama iPad Pro 2024, ya que se ajustan a la perfección y tienen aberturas para todos los botones, las lentes de la cámara y el puerto de carga.

Manjón, con más de 20 años trabajando en el sector de la electrónica de consumo, asegura que "TAG sabe que el usuario no quiere perder nada durante sus vacaciones. Y que también quiere proteger su móvil o su tableta ante posibles golpes o desperfectos". El máximo responsable en España de TAG también recuerda la apuesta de la compañía neerlandesa por el medio ambiente, contando cada vez más con materiales reciclados y sostenibles a la hora de diseñar y fabricar sus dispositivos y accesorios como la utilización de plásticos reciclados certificados GRS y aluminio reciclado.

Los modelos mencionados refuerzan la idea de que TAG se reinventa y aumenta su flota de accesorios de carga de alta calidad y sostenibilidad. Centrados en hacer más autónoma la experiencia del usuario, TAG ofrece dispositivos tech imprescindibles para no perder prestaciones ni autonomía.

Sobre Telco Accessories Group (TAG)

Telco acumula ya una experiencia más que contrastada en el sector tech y desarrolla desde hace 12 años todo tipo de accesorios para dispositivos móviles sostenibles para trabajar de manera eficiente desde cualquier lugar. Telco no se frena en su afán de crecer y en los últimos años la firma neerlandesa se ha convertido en Telco Accessories Group (TAG). Que, con enseñas como Just in Case, Xtorm, Gecko Covers, LINQ by Elements y Njord by Elements, aportan al grupo innovación, tecnología y diseño.

TAG tiene una prioridad: la sostenibilidad y durabilidad de sus dispositivos. Así, se combate la reposición y la contaminación innecesaria. TAG fabrica con materiales cada vez más sostenibles como los plásticos reciclados GRS de calidad o aluminio 100% reciclado.