Avales bancarios, cartas de crédito, garantías y fianzas para empresas, por Consorcio Europeo de Avales

El crecimiento económico es esencial en el mundo empresarial, ya que llevar una idea de negocio al siguiente nivel es el deseo de todo profesional que busca que los objetivos económicos sean logrados o superados.

En ese sentido, los avales, fianzas, garantías, intermediación en garantías bancarias e intermediación en cartas de crédito son aspectos a tener en cuenta para desarrollarse y llegar al éxito y posicionamiento.

Pensando en ese problema, Emilio Vargas CEO de Consorcio Europeo de Avales explica que ''desde su creación en su ADN está la vocación de servicio y aportar valor a las empresas en sus operaciones''. ''Somos una entidad especializada en la concesión de los avales, cartas de crédito, garantías y fianzas para empresas. Además, ofrecemos una asesoría profesional y personalizada.''

Consorcio Europeo de Avales inicia un nuevo crecimiento ofreciendo sus servicios de cartas de crédito a la importación y exportación, avales bancarios vía Swift, etc. a nivel internacional para ayudar a las empresas españolas cuando salen y acompañarlos en sus negocios fundamentalmente en América Latina, Asía y África.

Teniendo como objetivo asesorar y acompañar en la obtención del crecimiento económico empresarial y propiciar la rentabilidad, comenta Emilio Vargas “Hemos triunfado en España con avales de caución y nos estamos expandiendo en Latinoamérica, con gran reconocimiento”.

De la misma manera, están viviendo una expansión que cada vez llega a más regiones del mundo. Se trata de una colectividad sumamente profesional que se ha convertido en un referente en el sector por su sello de calidad y vanguardia. ''Estamos atentos a cada cambio en el mercado y lo integramos junto con nuestros expertos para desarrollar una línea especializada de soluciones para todo tipo de empresas que necesitan algún tipo de asesoría financiera, avales bancarios, cartas de crédito, etc.''

En Consorcio Europeo de Avales realizan una intermediación con bancos extranjeros para concesiones de cartas de crédito y garantías bancarias para pequeñas y medianas empresas. La documentación que exigen se ajusta a personas jurídicas.

Ventajas de contratar los servicios de Consorcio Europeo de Avales Entre la gran cantidad de beneficios que tienen las empresas que contratan los servicios de esta compañía se halla la agilidad en sus procesos y tramitación. Son profesionales con una amplia experiencia que están formados para cada situación que se pueda presentar. De la misma forma, no computan como riesgo ante la central de información de riesgos del Banco de España (CIRBE), lo cual significa que las empresas solicitantes pueden acceder a una mayor cuantía en el crédito de bancos.

Entre las garantías que ofrece Consorcio se encuentran: la licitación de obras, para bien fin de las obras, para anticipo, retención, mantenimiento, acopio de materiales, para impuestos especiales, para agentes de aduanas, transitarios, energías renovables, reposición medioambiental, proyectos e inversiones y muchas más.