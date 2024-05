¿Qué dice la Ley de Memoria Democrática ('Ley de nietos')? 20/2022

¿Alguien es hijo o nieto de español? Si la respuesta es afirmativa, esta será posiblemente la última oportunidad para que los hijos y nietos de españoles, adquieran la nacionalidad española, sin necesidad de residir en España previamente, bajo la ampliación de la Ley de Memoria Democrática (conocida como Ley de Nietos).

Última oportunidad El Gobierno amplia hasta finales de 2025, la ley que permite a los hijos o nietos de emigrantes nacidos en el extranjero y los exiliados puedan obtener la ciudadanía española bajo la Ley de Memoria Democrática.

Si no hay nuevas ampliaciones, esta sería la última fecha límite para que los hijos o nietos de españoles consigan la nacionalidad española, aunque no hayan vivido nunca en España.

69.000 individuos ya han obtenido la nacionalidad española Hasta ahora, al menos 69.000 individuos han obtenido la nacionalidad española en todo el mundo, principalmente en países de Iberoamérica, conforme a lo estipulado por la ley, que entró en vigor en octubre de 2022.

La extensión hasta finales de 2025, beneficiará sobre todo a los descendientes de aquellos españoles que se vieron obligados a abandonar el país durante los años de dictadura.

¿Quién puede solicitar la nacionalidad española? La Ley de Memoria Democrática contempla tres situaciones para solicitar la nacionalidad española: Los hijos o nietos nacidos fuera de España de padre, madre o abuelo/abuela españoles que fueron exiliados y salieron de España por motivos políticos, ideológicos o de creencia o de orientación e identidad sexual; y que por dicho exilio ende perdieron o renunciaron a su nacionalidad española.

Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a la ley de Memoria Histórica o de la presente Ley de Memoria Democrática.

Requisitos Cabe destacar que esta nueva ley no marca un límite de edad para los solicitantes.

Plazos Esta ley permitía a los interesados tramitar la nacionalidad española hasta finales de 2024.

Recientemente, el Gobierno comunicó que se ampliará por un año más, hasta finales de 2025. Esta podría ser la última oportunidad, para que los hijos y nietos de españoles consigan la nacionalidad española, sin necesidad de haber vivido anteriormente en España.

Documentación necesaria En el caso de los hijos de españoles:

Partida de nacimiento del solicitante.

Certificación literal de nacimiento del padre o de la madre expedida por un Registro Civil español

Dicho trámite puede ser realizado de una forma fácil desde aquí.