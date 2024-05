Inteligencia Artificial (IA) y 'Solidaria' para los Técnicos tributarios y Asesores fiscales

FETTAF y SpeechWare firman un Acuerdo solidario para el facilitar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) mediante el dictado superrápido y preciso de informes y dictámenes, la traducción automática a cualquier lengua, la textualización de audios y vídeos y la generación automática de modelos, escritos o formularios mediante DigaLaw X La Federación española de Asociaciones Profesionales de Técnicos tributarios y Asesores fiscales (FETTAF) se incorpora al Proyecto solidario de difusión de Inteligencia Artificial (IA) "marca España", denominado "Solidaridad y Tecnología para Técnicos tributarios y Asesores fiscales (Sol-y-Tec)".

Propuesto por la consultora en IA de Bruselas, SpeechWare, persigue que las once Asociaciones de FETTAF y sus asociados se familiaricen y usen la IA en su trabajo cotidiano sin coste, riesgo o compromiso.

El Ministerio de Justicia ha licenciado el sistema de SpeechWare, DigaLaw® X, tras superar la correspondiente licitación para sus jueces y magistrados. También se dispone a hacerlo la Junta de Andalucía.

El mismo emplea tecnologías punteras de IA para la transcripción del dictado; la textualización de notas de voz de WhatsApp®, audios y vídeos del móvil en el PC del usuario; la traducción automática a cualquier idioma y la generación espontánea de textos, modelos y documentos según las peticiones a viva voz de cada usuario.

En relación con la traducción automática del dictado o cualquier texto en pantalla y documento con gran precisión, se soportan el catalán, euskera, gallego, inglés, francés, etc.

Finalmente, por primera vez en el mercado, el sistema incorpora también el acceso vocal a todas las versiones de ChatGPT® y, próximamente, el motor confidencial de IA generativa de SpeechWare. Ello permite, entre otras funcionalidades, resumir, ampliar, buscar y extraer información, etc. de documentos a viva voz, como si se dialoga con un "pasante virtual".

Consciente del gran reto que representa la IA para sus asociados, el Presidente de FETTAF, Joan Torres Torres y Jesús María Bocco, jurista-tecnólogo y CEO de SpeechWare, han suscrito el referido acuerdo que contempla:

El libre acceso de todos los asociados de FETTAT a las sesiones quincenales de demostración y formación online que celebra SpeechWare durante el 2024 y a otras que se organicen para la Federación La cesión a los asistentes de licencias de cortesía de DigaLaw X sin coste, junto con los servicios de instalación y soporte técnico necesarios durante sus pruebas. La FETTAF, a través de su Presidente, expresa: "su beneplácito por la suscripción de un convenio que no solo aproxima la IA a los despachos miembros de las Asociaciones Federadas de manera solidaria, sino que también favorece la transformación digital de los profesionales tributarios, consolidándonos como una comunidad vanguardista en este nuevo terreno que aún estamos descubriendo".

Por su parte, Jesús María Boccio piensa que: "la IA avanza tan rápido que es muy difícil estar al día e incorporarla al trabajo cotidiano. El objetivo del acuerdo de solidaridad con los técnicos tributarios y asesores fiscales es facilitar esa aproximación con el mínimo riesgo, esfuerzo y coste. La digitalización y la IA es el nuevo gran reto de esta época para todas las profesiones. SpeechWare quiere contribuir a este noble empeño de la mano y en íntima colaboración con la FETTAF. Por eso ofrece a todos sus asociados el libre acceso a las sesiones quincenales de demostración y formación sobre IA junto con licencias de cortesía de DigaLaw X".