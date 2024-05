Las viviendas de uso turístico en España aumentaron un 9,2% en el último año, con 351.389 apartamentos

Ante este escenario de crecimiento y diversificación del sector turístico, net2Rent emerge como la solución más completa para la gestión de alojamientos de alquiler vacacional Las viviendas de uso turístico en España han experimentado un crecimiento significativo del 9,2% en el último año, alcanzando un total de 351.389 apartamentos en febrero de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este aumento subraya la importancia de soluciones tecnológicas avanzadas como las proporcionadas por net2Rent para la gestión eficiente de alojamientos de alquiler vacacional.

Crecimiento de las viviendas de uso turístico en España

Según el INE, las viviendas turísticas representan ahora el 1,33% del total de viviendas en España, frente al 1,21% de hace un año. Estas cifras también son superiores al 1,29% registrado en octubre del año pasado, con 340.424 apartamentos de uso turístico. Por comunidades autónomas, Andalucía lidera el número de apartamentos turísticos con 82.454, un crecimiento del 17,5%, seguida de la Comunidad Valenciana y Cataluña, con 59.413 (19%) y 52.598 (15%) apartamentos, respectivamente.

Incremento en la capacidad de plazas turísticas

En términos de capacidad, estas viviendas turísticas alcanzaron las 1.751.263 plazas en febrero de este año, un incremento del 13,3% respecto al mismo mes de 2023. Este aumento en la oferta se refleja también en la Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros, que reporta un aumento del 31,4% en las pernoctaciones durante marzo de 2024 en comparación con el mismo mes del año anterior.

Datos de pernoctaciones en alojamientos turísticos

Según datos del INE, las pernoctaciones en apartamentos turísticos crecieron un 18,8% en marzo, destacando el aumento del 40,5% entre residentes y del 12,3% entre no residentes. Sin embargo, la estancia media descendió un 5,5%, situándose en 5,0 pernoctaciones por viajero. El grado de ocupación de plazas se incrementó ligeramente, alcanzando el 33,6%, mientras que la ocupación durante los fines de semana se mantuvo estable en un 37,1%.

El 72,8% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 29,8% del total, seguido de Alemania con el 14,1% y Países Bajos con el 6%.

Canarias se consolida como el destino preferido para los apartamentos turísticos, con más de 2,4 millones de pernoctaciones y una ocupación del 84,8%. La Isla de Tenerife y Lanzarote destacan por su alta demanda, siendo puntos clave como San Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías los más frecuentados por los turistas.

Soluciones de net2Rent para la gestión de alojamientos de alquiler vacacional

Ante este escenario de crecimiento y diversificación del sector turístico, net2Rent emerge como la solución más completa para la gestión de alojamientos de alquiler vacacional. Su software, diseñado con la experiencia real de las agencias en mente, ofrece una gestión óptima de reservas y recursos internos y externos. Gracias a su avanzado Channel Manager, las agencias pueden administrar sus operaciones de manera eficiente, aumentando su visibilidad y rentabilidad en un mercado competitivo.

"Todo nuestro software ha sido creado pensando en el funcionamiento real de una agencia, basándonos en años de experiencia de nuestros clientes y las múltiples formas de conseguir una gestión óptima, no solo de las reservas, sino también de los recursos internos y externos de cada agencia" afirma Francisco Ruiz, CEO de net2rent.

Más sobre net2rent

Desde net2rent ayuda a sus clientes a descubrir un nuevo camino hacia el éxito utilizando su plataforma de gestión de alquiler turístico. El equipo humano de net2rent dispone de más de 15 años de experiencia en el sector de la gestión de alojamientos turísticos y del desarrollo de software de alquiler vacacional.