‘Amar & Destruir’, una novela para jóvenes adultos llena de contrastes y con una banda sonora única

CÍRCULO ROJO.- Cova P.L. , autora de ‘Amar & Destruir’, reconoce que esta obra destaca por la complejidad de sus personajes. “La mínima interacción entre ellos desencadena reacciones que a menudo son inesperadas... Ninguno comienza la novela siendo el mismo que al final, y esa evolución los dota de una humanidad con la que el lector enseguida empatiza”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “una historia de contrastes, adictiva y con una banda sonora única. Pero sobre todo, se encontrarán con el viaje que supone descubrir cuál es tu verdadera identidad, al margen de lo que el resto del mundo opine, y siempre enfrentando ese binomio extremista: amar y defender lo que te hace ser tú mismo, con todas las consecuencias; o bien, destruir tus sueños para ser lo que los demás quieren que seas”.

Sinopsis El peor lugar del mundo para comenzar de cero. Y para una chica que tan solo pretende ser invisible, no hay entrada más desafortunada que simpatizar con la persona menos recomendable de este mundo: Wadie Mason.

''El inadaptado satanista del pueblo, el tío rarito con collar de perro y las uñas pintadas de negro que presume de referirse a sí mismo como Baphomet. El guitarrista encantador, divertido y rebelde, amante del rock, cuya sonrisa tiene el poder de sanar o destrozar el mundo a su paso… Y también a mí.

Sé que debería alejarme, pero no puedo. Falta muy poco para que Wadie deba rendir cuentas ante un viejo enemigo, y necesita ayuda. Se acerca el momento de revelar las incómodas verdades que Crawling oculta o enfrentarse a una muerte segura…''

Nadie puede cortar una flor sin perturbar una estrella.

Nadie puede cometer un error sin arrastrar a otros consigo.

En un mundo donde ser diferente se paga muy caro, ¿cómo elegir entre amar o destruir?

Autora Nació en 1993 y reside en Abadín (Lugo), posiblemente uno de los pueblos más lluviosos de la cornisa cantábrica. Siendo así, era inevitable que durante los días más grises y aburridos del año se entregase de lleno a sus grandes pasiones: la lectura, la escritura y el dibujo artístico, siempre acompañado de música y unos buenos auriculares.

De esta última, nace su primera novela, Amar & destruir, una atrevida propuesta de ficción contemporánea donde los personajes se enfrentan a temas tan complejos y atemporales como el bullying, las adicciones, el narcotráfico y la necesidad adolescente de reafirmar una identidad propia. Narrada con un estilo sencillo y ágil, drama, suspense y diversión se aúnan dentro del contexto histórico de los maravillosos años ochenta, en una historia cargada de contrastes que promete no dejar indiferente a sus lectores.