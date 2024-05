Digitalización de las Observaciones Preventivas de Seguridad y Salud

Las observaciones preventivas de seguridad, también conocidas como observaciones de comportamiento, son herramientas esenciales en las organizaciones para monitorear y mejorar los comportamientos y tareas que se realizan. Su correcta aplicación permite alcanzar dos objetivos cruciales: reforzar los comportamientos positivos y reflexionar sobre las áreas de mejora a través del diálogo. Sin embargo, para que estas observaciones sean efectivas, es necesario un enfoque estructurado y una preparación adecuada.

El proceso de observación se divide en cinco etapas clave:

Preparación de la Observación: Identificación de los comportamientos y tareas a observar. Se recoge y documenta toda la información relevante para el proceso.

Contacto o Presentación: Informar al observado sobre la observación, su objetivo y duración.

Observación Propiamente Dicha: Realizar la observación de manera discreta y objetiva, capturando detalles que no son inmediatamente evidentes.

Diálogo: Intercambiar impresiones y reflexionar con el observado sobre los comportamientos observados.

Registro de lo Observado: Documentar los puntos fuertes y débiles, y proponer medidas correctoras y preventivas.

El éxito de esta herramienta depende de la habilidad del observador para enfocarse en lo que se hace bien, construir un diálogo positivo y escuchar activamente. La observación no debe convertirse en una simple inspección de seguridad, sino en un proceso que promueve el diálogo y la mejora continua.

La Transformación Digital en las Observaciones Preventivas

La digitalización ha revolucionado muchos aspectos de la gestión empresarial, y las observaciones preventivas de seguridad no son la excepción. La integración de tecnologías digitales ofrece varias ventajas significativas que mejoran la eficiencia y efectividad de estas observaciones. For Easy Work dispone, en su aplicación móvil Asseguratte, de un módulo específico para realizar las Observaciones Preventivas en campo a través de un smartphone.

Asseguratte propone una solución sencilla para una recolección de datos rápida y eficiente, reduciendo la burocracia y aumentando la precisión.

La utilización de la nube facilita el acceso inmediato a la información necesaria para la toma de decisiones, sin importar la ubicación geográfica, y permite segmentar la información de manera más eficiente, ayudando en el proceso de toma de decisiones.

For Easy Work, con su solución, permite un tratamiento uniforme y global de los datos recopilados y facilita un análisis tanto correctivo como predictivo, permitiendo la implementación de estrategias más efectivas.

En general las nuevas tecnologías mejoran la comunicación ascendente y descendente, fomentando un mayor compromiso y participación de los empleados y mandos intermedios en los procesos de seguridad.

La digitalización de las observaciones preventivas de seguridad y salud no solo mejora la eficiencia y efectividad de estas prácticas, sino que también facilita la integración de la seguridad en todos los niveles de la organización. Esto es crucial para alcanzar el objetivo de mejora continua en seguridad y promover una cultura preventiva sólida.

La clave del éxito radica en adaptar estas tecnologías a los procesos y operaciones existentes, asegurando que sean amigables y realmente útiles para los usuarios, y Asseguratte es un buen ejemplo de esa adaptación.

La digitalización no solo facilita el cumplimiento de los requisitos legales de seguridad y salud, sino que también empodera a los empleados y mejora significativamente los resultados de seguridad en las organizaciones. Como dijo Johann Wolfgang von Goethe, "Trata a un ser humano como puede llegar a ser y se convertirá en quien realmente es". Así, la integración de la prevención acerca a la persona cada vez más a un entorno laboral más seguro y saludable.