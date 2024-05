Olika Stands destaca con sus stands reutilizables y puestas en escena de calidad premium

Entre las estrategias que tiene una marca para aumentar su visibilidad en el mercado, la participación en ferias o eventos es una de las más recomendadas, por lo que es necesario contar con un buen stand. En este sentido, emerge Olika Stands como una compañía que comercializa stands en más de 50 países del mundo, y que contribuye para que las marcas tengan el éxito que anhelan en todo tipo de feria y evento.

La calidad premium y la puesta en escena de sus stands reutilizables han convertido a esta empresa en una referencia dentro del sector, tanto a nivel nacional como internacional.

Olika Stands utiliza materiales de calidad premium para elaborar los elementos visuales y gráficos Cada stand se diseña con módulos preensamblados que, a pesar de ser ligeros y fáciles de transportar, son muy resistentes, por lo que es posible disponer de ellos en varias ferias, encuentros y exposiciones. Por otra parte, los elementos visuales y gráficos son elaborados con materiales de calidad premium que garantizan un acabado que resalta en cualquier escenario.

Además de la puesta en escena premium, los clientes de esta firma catalana destacan la originalidad, durabilidad y versatilidad de sus espacios, lo que permite optimizar la presentación de sus productos y servicios. En caso de requerirlo, la compañía también ofrece un servicio de almacenamiento del stand correspondiente hasta la fecha del siguiente evento.

Por qué elegir los productos de Olika Stands Debido a la importancia que representa acudir a una feria para el éxito de un negocio, Olika Stands ofrece stands reutilizables diseñados para potenciar la presencia de una marca en cualquier clase de evento. De igual manera, este tipo de estructuras no requieren de una reparación o mantenimiento, gracias a la resistencia de sus materiales y la innovación de sus soluciones.

Por otra parte, su diseño modular se adapta perfectamente a cualquier espacio contratado, motivo por el que es posible cambiar de distribución de los stands cada vez que sea necesario. Otra de las ventajas que proporciona la compañía es que no se necesita contratar a especialistas o tener herramientas especiales para llevar a cabo el montaje.

Como beneficio adicional, las empresas que apuestan por la calidad premium de Olika Stands pueden empezar a ahorrar entre un 60 % y 90% desde la primera exposición. En cuanto al transporte del stand, cada estructura viene dentro de una cómoda caja transportable, por lo que no existe el riesgo de que sufra daños durante el trayecto.

La máxima calidad de los stands que comercializa Olika Stands constituyen una garantía para las marcas que buscan impulsar su visibilidad frente a los potenciales clientes durante una exhibición. Asimismo, la empresa cuenta con un equipo de expertos que facilita asesoría para el diseño del stand, de tal manera que sea posible alcanzar resultados favorables.